Carolina Cruz reacciona en vivo a fuerte chisme sobre Clara Chía: “Dicen que era hombre y Shakira sabía”

Clara Chía, sin duda alguna, pasó en menos de un año del absoluto anonimato a tener un impacto mediático enorme. La joven es tendencia constantemente en las diferentes redes sociales, producto de los rumores que giran en torno a su vida privada.

En España, de igual manera, se difundió hace unos días un nuevo chisme sobre la relacionista pública, después de que un grupo de seguidores de Shakira asegurara en un video que esta era transgénero.

La joven vuelve a estar en el ojo del huracán - Foto: Europa Press

Ante la viralización que tuvo, la presentadora de Caracol Televisión Carolina Cruz no se quedó callada y reaccionó a estas especulaciones en contra de la catalana. Asimismo, reveló en Día a día que hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas.

“Cada vez que me siento a revisar las redes sociales, tengo que aceptar que me asusto y me da miedo. No lo han soltado en los últimos meses. El chisme no es que Clara Chía le está siendo infiel a Piqué, sino que en redes sociales se ha hecho viral la versión de que era un hombre”, manifestó inicialmente.

La modelo también aprovechó el momento para contarles a todos sus compañeros de qué se trataba este fuerte rumor sobre la joven, enfatizando que se difundió sin control en el país ibérico.

Carolina Cruz se refirió al último chisme sobre Clara Chía - Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

Gerard Piqué y Clara Chía son asediados por los periodistas - Foto: Europa Press

“Dicen que Clara Chía era un hombre, que su nombre era Esteban Martí. Según los medios y la prensa española. Ustedes saben que con el tema de los paparazis es bien complicado”, agregó Carolina Cruz.

Luego, concluyó: “Dicen que todo el proceso ha sido pagado por Gerard Piqué, no sabemos si es verdad, pero es el chisme que está más fuerte en los medios internacionales. Empiezan a buscar pedacitos de la canción y dicen que Shakira sabía desde hace mucho tiempo”.

La presentadora de Día a día recalcó que el exfutbolista del Barcelona no se pronuncia para nada y que no se ha referido con respecto a este tema, el cual -señaló- es bastante delicado.

La presentadora aseguró que Shakira, presuntamente, sabía - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - Captura de pantalla YouTube

Carolina Cruz siempre ha mostrado su empatía con Shakira - Foto: Instagram/@shakira- @carolinacruzosorio

El rumor, que se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, fue desmentido el domingo pasado por la famosa presentadora Nuria Marín, que se mostró bastante molesta con este tipo de especulaciones.

“No pensaba hablar de esto, pero tengo mogollón de mensajes preguntándome. Como líder de opinión, vengo a aclararles este rumor. No sólo es mentira, sino que es algo transfóbico. Dejad de difundir ese rumor. Me parece feísimo, retrógrado e innecesario”, expresó.

Marín, de igual manera, puntualizó que estos rumores alimentan la transfobia y que este chisme cruzó los límites. Asimismo, se despachó en contra de los seguidores de la colombiana.

Clara Chía no ha hablado sobre todos estos rumores - Foto: Europa Press/Revista Semana (España)

Pese a que indicó que es Team Shakira, la famosa comunicadora española manifestó que es completamente innecesario desquitarse con la joven y recalcó una vez más que esta no es transgénero, reiterando que todo es un invento para desacreditarla.

“Hay cosas que no se pueden permitir. Se puede ser fan de Shakira sin necesidad de tirarle todo este hate a Clara Chía, la cual ni siquiera se ha pronunciado. Y yo no vengo acá a defenderla y no soy su amiga. No creo que Shakira vaya a querer más a sus fans por divulgar este tipo de rumores, que le pueden hacer mucho daño a Chía. No se nos puede olvidar que ella tan sólo tiene 23 años”, sentenció.