“Eres un poeta”: Shakira le hace emotivo homenaje a Carlos Vives en Instagram

La amistad que tienen Carlos Vives y Shakira no conoce ni de tiempos ni distancias, pues a pesar de que se ven muy pocas veces en el año, durante un tiempo reducido y viven en latitudes totalmente opuestas, los dos cantantes sienten una admiración mutua tan grande que aprovechan cada oportunidad latente para expresarse su cariño.

Así quedó plasmado en la última publicación que hizo la barranquillera en su perfil oficial de Instagram, donde a través de un video rememoró la mayoría de los encuentros musicales que han tenido, desde su aparición juntos en una entrega de premios, pasando por el Concierto por la Paz y la Libertad en Leticia, hasta llegar a las grabaciones en la Costa Caribe colombiana del videoclip de la canción La bicicleta.

Carlos Vives y Shakira. Foto: tomado de @Shakira

Además, en la seguidilla de imágenes también aparecen fotos y secuencias de Vives que hacen referencia a su evolución artística, donde se ha destacado por su imagen descomplicada, su sonrisa imborrable y un aura de folclor colombiano que ha sido marca insigne de su música, basada en su mayoría en acordes de vallenatos y cumbias que le han dado la vuelta al mundo.

“Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte”, empezó escribiendo Shakira en su publicación que ya cuenta con más de 224 mil likes.

El motivo de este hermoso mensaje de Shakira a Vives se da en el marco del homenaje que le acaba de hacer Latin American Music Awards otorgándole el prisma de cristal del Latin AMAs Legacy 2023, con el que exaltan la trayectoria musical del samario y la trascendencia que esta ha tenido no solo para la cultura colombiana, sino para la música latina en general, poniendo en el radar de la industria mundial sonidos autóctonos del Caribe y la zona montañosa andina.

Shakira y Carlos Vives cantaron a dúo y pidieron juntos la libertad de los secuestrados.

“Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”, añadió la cantante, quien en este momento está buscando otra residencia en Miami para poder vivir junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, y sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll.

Tú le has llevado a niños, a ancianos y a quienes no conocían nuestras costumbres ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto… Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra. ¡Te quiero, amigo, te queremos todos! ❤️”, finaliza Shakira en su homenaje a Carlos Vives.

Esta publicación no ha pasado desapercibida por los cibernautas, quienes de inmediato también le comentaron lo emocionados que se sienten al ver a dos de los artistas colombianos más importantes a nivel mundial expresándose el amor y la amistad que han tenido por años. Además, otros tantos pensaron algo diferente, pues la frase “vuela alto” les dio una connotación lúgubre que los dejó de una sola pieza.

Carlos Vives y Shakira en el video de la canción 'La bicicleta'. - Foto: Cuenta de Instagram @carlosvives

“Por ahí dicen: ‘cuídate de los que saben escribir…’, que hermosa dedicatoria y reconocimiento le haces a Vives, querida @shakira ❤️”; “Pensé que se había muerto😂”; “Casi me da algo con el ‘vuelta alto’”; “Por favor, eliminen o modifiquen el verso de Piqué, pero no dejen de cantar La bicicleta. Gracias”; “Estamos tan acostumbrados a esperar que la gente muera para reconocerle sus labores, que todos pensamos que había fallecido”; “¡Los amo a los dos! Mis dos ídolos colombianos nos han salvado de vivir en 100 años de soledad, ¡que sigan los éxitos! ¡Y la música nunca pare!”, son algunos de los comentarios que se leen en el post.