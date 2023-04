Madre de Piqué concedió entrevista, pero puso determinante condición relacionada con Shakira

Shakira y Gerard Piqué en la actualidad son el blanco de cientos de noticias en los medios internacionales, debido a la compleja relación que llevan como padres de sus hijos, Milan y Sasha. Ambos famosos terminaron bastante mal su vínculo amoroso, dejando en el aire cómo ocurrió realmente todo cuando decidieron no seguir juntos.

Shakira y Piqué cortaron toda clase de conexión, dedicándose de lleno a sus hijos. - Foto: Getty Images

Pese a que las miradas de los curiosos se posaron en todos los movimientos y cambios que hicieron los famosos en sus vidas en los últimos meses, hay quienes se interesaron por conocer las reacciones de terceros que se vieron implicados en esta polémica. Algunos usuarios de redes sociales buscaron conocer las reacciones de los padres del empresario y los familiares de la cantante.

Recientemente, la atención mediática se ubicó en Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, quien asistió como invitada a un programa catalán para hablar de temas de salud. La médica aceptó esta invitación, llegando al punto de hablar de su hijo y de un accidente que vivió cuando jugaba con el F.C Barcelona.

Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué. - Foto: Europa Press via Getty Images

Sin embargo, aunque mucho se habló de esta entrevista de la española, las reacciones comenzaron a fluir días después por un detalle que se desveló sobre esta conversación con Col-lapse, de TV3. Todo parece indicar que la progenitora del empresario fue contundente y tomó una determinante decisión, la cual quedó reflejada en un video.

Según reseñó La Vanguardia, Bernabeu habría aceptado esta entrevista en televisión bajo una condición relacionada con Shakira. El medio aseguró que la doctora habló con los integrantes del proyecto y les pidió que no le preguntaran nada que involucrara a Shakira o los asuntos familiares que estaban atravesando en el momento.

Shakira siempre presumió públicamente de su buena relación con su suegra, Montserrar Bernabeu. - Foto: Europa Press

De hecho, en la misma conversación con Richard Ustrell, Montserrat Bernabeu no dio paso alguno para que le indagaran sobre temas personales y privados, soltando únicamente una frase que sirvió como freno para no adentrarse más. La catalana indicó que se refugió en su trabajo en los últimos meses, explicando que no cruzaba la línea entre lo profesional y lo íntimo.

“Como todos, tengo mi vida profesional y personal. Pero mi vida privada solo la hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo, me centro en lo que tengo que hacer, porque soy la doctora Bernabeu”, dijo en el diálogo con el formato.

De ser cierto esto, se marcaría una vez más el interés de la familia Piqué-Bernabeu por limitar todo lo relacionado con la colombiana, teniendo en cuenta los cruces que tuvieron en el pasado. Más allá de la bruja en el balcón o el videoclip en el que se le vio a la catalana callando a la cantante, sí se habló de ‘jugadas’ en contra de Shakira, quien decidió cortar todo lazo y conexión posible con sus exsuegros.

Shakira, junto a sus exsuegros - Foto: Instagram

¿Por qué Shakira no soporta a la mamá de Piqué?

De acuerdo con lo que comentó Laura Fa, integrante de las Mamarazzis, meses atrás, la prestigiosa doctora española tomó posición a favor de su hijo y llevó el ‘raye’ a otro nivel, donde la colombiana no aguantó y decidió ponerle punto final. La periodista, según recoge Ok Diario, mencionó que la progenitora del deportista hizo una jugada que desató la molestia de Shakira.

En las declaraciones que dio la española, todo el problema se dio cuando Piqué comenzó a verse con Clara Chía en la casa que tenían sus padres en Cabrils. La exsuegra de la cantante ya sabía de estos planes, mientras consolaba y dialogaba con la barranquillera sobre los líos que había en su relación amorosa.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Laura Fa puntualizó en que Bernabéu ya sabía de la existencia de aquella mujer mientras mantenía una cercanía con Shakira, ubicándose como cómplice de esta compleja situación sentimental. La comunicadora explicó que sería lo que, tal vez, haría cualquier madre por sus hijos, pero por ello terminó con un mal resultado.

“Todo se debe a que cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chía se refugiaban en una casa que los padres de Piqué tienen en Cabrils, municipio del Maresme cercano a Barcelona. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra y qué mal lo estoy pasando, la suegra era cómplice de esconder esta nueva relación”, mencionó la española, indicando que la artista pop no lo tomó de la manera, alejándose por completo de la médica.