Iván Lalinde explotó y defendió a Carolina Cruz; arremetió contra “dizque amigas” que la criticaron por tema de explantación

Semanas atrás, Carolina Cruz protagonizó una inesperada situación en televisión nacional, debido a una serie de comentarios que realizó en Día a día sobre la explantación de prótesis. En uno de los capítulos pasados, la celebridad quiso dar su opinión sobre este tema, señalando que, en muchas ocasiones, varias mujeres decidían quitarse los implantes de sus senos por moda o lo que veían en redes sociales.

Carolina Cruz, famosa presentadora de televisión. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La presentadora soltó algunas palabras y terminó desatando una fuerte ola de reacciones entre los televidentes, quienes no perdieron oportunidad para criticarla y burlarse de ella ante la opinión personal que dio. Celebridades y rostros famosos también tomaron la palabra, comentando un poco de su experiencia al retirarse los implantes y el proceso que esto conlleva.

Carolina Cruz quedó contra el paredón por estas declaraciones, al punto de que otras mujeres como Lorena Meritano, Norma Nivia, Tuti Vargas, Alejandra Giraldo, Mónica Fonseca, Mabel Cartagena y Elianis Garrido, decidieron tomar la palabra y pronunciarse al respecto desde su experiencia. Comentarios negativos, mensajes de apoyo y ofensas inundaron los escenarios digitales, ubicando a la vallecaucana como blanco de ataques.

La modelo respondió a los comentarios que hizo la presentadora sobre la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @normaniviag - @carolinacruzosorio

Tiempo después de lo ocurrido, el tema volvió a salir a la luz en una entrevista que realizó Eva Rey, pero desde otra perspectiva. La española invitó a Iván Lalinde a charlar con ella, tocando distintos asuntos de su vida en general, tal y como fue el caso de las amistades que lo acompañaron por años.

En el diálogo con la periodista, el presentador de Día a día recibió una pregunta relacionada con Carolina Cruz y la ola de críticas que recibió por el tema de explantación, a lo que él mostró su descontento y malestar. El antioqueño no se guardó nada y aprovechó para referirse a esas “amigas” de la exreina, quienes fueron las primeras en atacarla por su sucedido.

Semanas atrás, el presentador estuvo como invitado en Diario de una mamá. - Foto: Fotograma, 8:24, Diario de una mamá - YouTube Carolina Cruz Osorio

Iván Lalinde, que plasmó su gran amistad con Cruz desde hace varios años, no perdió la oportunidad para explotar y defender a su colega, señalando a aquellos que se despacharon contra la vallecaucana sin siquiera ver completa la entrevista. El paisa manifestó su inconformidad con el asunto, catalogando como “una canallada” lo que le hicieron a la modelo.

“¿Te da duro por ejemplo lo que le ha pasado Carolina cruz?”, preguntó Eva Rey en Desnúdate con Eva Rey, a lo que el invitado soltó un fuerte suspiro y le cambió la expresión del rostro.

Lalinde arremetió contra distintas mujeres que juzgaron y se despacharon contra Carolina Cruz, teniendo en cuenta que decían ser sus amigas. El presentador del matutino de Caracol afirmó que todo se basaba en la tendencia y la ola que se generaba en redes sociales, sin detenerse un momento a entender el contexto de las cosas.

“Me parece que es tan fácil juzgar y tan fácil aniquilar y dar contra un paredón… y me da una piedra y, con todo el respeto, me da una pute#$% de las dizque ‘amigas’ de ‘Caro’ que salen a montarse en esa ola de las redes sociales de lo que está en tendencia a comentar y opinar”, dijo bastante enojado.

“Estoy seguro de que más del 90 % de esas personas que criticaron nunca se vieron la entrevista completa, se ponen a leer solo titulares”, agregó.

En el adelanto que compartió Eva Rey se logró escuchar cómo el periodista sentenció a las personas que atacaron a su amiga, plasmando la realidad de cómo funcionaban los medios y las redes sociales. “Lo que le hicieron a ‘Caro’ me parece una canallada, una completa canallada”, dijo en el clip.

Carolina Cruz, presentadora de Caracol - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Eva, tú no sabes el buen filtrador de amistades que es pasar por un mal momento, ¿eso le pasó a Caro?”, preguntó la española, comentando una charla que tuvo con Viena Ruiz.

“Yo le decía a ‘Caro’: qué dicha, porque ahora te da cuenta de los pedazos de hijue&%$# que tenías al lado. Uy, ¡qué felicidad!”, concluyó el paisa en este adelanto que salió a la luz, promocionando una entrevista llena de emociones.