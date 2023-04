Piqué buscaría estar cerca de Shakira y sus hijos de nuevo; tomaría inesperada decisión en su vida

- Foto: Fotograma, 6:13, Pique Builds 5-A-Side Team Using Footballers In His Contacts /YouTube John Nellis - Instagram @shakira

Shakira y Gerard Piqué vivieron un antes y un después de la relación sentimental que sostuvieron por más de diez años. El exfutbolista y la cantante le pusieron punto final a su amor, tomando caminos distintos y cortando todo tipo de comunicación que no estuviera relacionada con sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Con el viaje de la barranquillera y sus niños a Miami, Estados Unidos, para empezar de cero un nuevo capítulo de su vida, las dos celebridades tuvieron que firmar un acuerdo en el que se organizó y definió el futuro de los menores. Pese a las diferencias, los abogados concentraron su atención y construyeron un documento justo, el cual cuidaría también de los derechos de los padres.

En medio de este proceso, la atención de los medios y los usuarios en redes sociales se posó en la llegada de Gerard Piqué a Miami, donde se reencontraría con sus hijos tras varias semanas alejados. El empresario acudió a Estados Unidos, buscando establecer lo necesario para estar junto a los niños, tal y como se concretó en diciembre de 2022.

Piqué estaría analizando hacer cambios en su vida. - Foto: Fotograma, 0:14, Piqué cuenta la verdad de la foto besándose con Zlatan -ClipsEpicardos - YouTube

A pesar de que mucho se especuló sobre las visitas y la ausencia de Clara Chía, recientemente se conoció que el español se quedaría unos días más en Miami con otra intención. El exfutbolista estaría interesado en comprar una casa de fin de semana, la cual usaría para sus viajes y los momentos que le corresponden con Milan y Sasha.

Esta información la dio a conocer la periodista Mandy Fridmann, quien utilizó sus redes sociales para comentar sobre la estadía de Piqué en Estados Unidos. La comunicadora fue clara en los motivos que lo tenían presente en tierra norteamericana, especificando que, posiblemente, el jugador intentaría estar cerca de Shakira y sus hijos cada vez que le correspondieran sus visitas.

Sorprende el estado físico de Piqué a su llegada a Miami. - Foto: Getty Images

“Vino a ver a sus hijos, reuniones de negocios y comprar propiedad”, mencionó la periodista.

Por el momento, se desconoce la zona por la que adquiriría la casa el exfutbolista, teniendo en cuenta el interés de ambos famosos por cuidar y proteger a sus niños del acoso de periodistas y curiosos.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Destapan detalle íntimo de la relación de Shakira y Piqué

En los últimos días comenzó a fluir sorpresivo un video, el cual plasmaba una charla que tuvo Roberto Antolín con Radio Mitre, revelando particulares detalles del conflicto entre Gerard Piqué y Shakira, involucrando directamente a Clara Chía, la actual novia del empresario. El comunicador relató sobre la información a la que tuvo acceso, puntualizando en la crisis que tuvo la joven de 24 años ante el ataque de la cantante con sus canciones.

De acuerdo con el español, la relacionista pública se encontraba en tratamiento psicológico, debido a lo abrumada que quedó por las pullas e indirectas que le lanzó la barranquillera con su canción BZRP Music Session #53. Ante lo afectada que estuvo, las amigas de la catalana optaron por referirse de forma despectiva hacia la colombiana, indicando que era una “menopaúsica” y una “vieja”.

Gerard Piqué y Shakira terminaron en 2022 tras doce años de relación. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

En la entrevista, Antolín quiso entrar a profundidad sobre la razón de este odioso apodo, ya que la diferencia de edad entre Shakira y Clara Chía era evidente. Sin embargo, el comunicador apuntó que todo venía de problemas internos en la relación de Piqué con la cantante, quienes, al parecer, no tuvieron relaciones sexuales durante mucho tiempo antes de la ruptura amorosa.

En las declaraciones del periodista se destapó aquel detalle íntimo de los famosos, tomándose como base para que él buscara de forma externa encuentros con otras mujeres.

La cantante y el exfutbolista presentaron distanciamiento al interior de su relación. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

“Shakira y Gerard Piqué llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, yo no sé si ella tiene la menopausia o no, yo creo que es demasiado joven. Shakira me encanta, me parece una mujer espectacular, pero ellos ya venían teniendo problemas y hace tiempo que no tenían relaciones íntimas”, mencionó Roberto Antolín.

“Esto lo usa para defenderse Clara Chía con su entorno de amigas y cuando discute con Piqué”, agregó, centrándose en que este era el recurso con el que la joven se refería a la artista cuando estaba de malgenio.

Estas palabras del reportero español hicieron eco en una entrevista que concedió Piqué en el pasado, donde soltó un inesperado comentario que dejó al descubierto la desconexión íntima con Shakira. El empresario se dejó llevar por una conversación, asegurando que prefería el fútbol antes de tener relaciones con su expareja.