Periodista español expuso a quienes atacan a Piqué y Clara Chía; se despachó por rumores sobre la pareja

Alfonso Arús no se quedó callado y habló de la ola de chismes que salieron en contra del exfutbolista y su novia.

Clara Chía, Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de una fuerte ola de noticias relacionadas con todo lo que aconteció en sus vidas en los últimos meses, al punto de que los medios internacionales lanzaron especulaciones sobre su privacidad. Los españoles y la colombiana captaron la atención de millones de personas, quienes estuvieron al tanto de los movimientos y apariciones que hicieron en público.

Los tres quedaron involucrados en diversas noticias de los medios y redes sociales. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

Desde el momento en que se conoció, de forma oficial, la separación de la cantante y el exfutbolista, los reporteros y usuarios de redes sociales se encargaron de soltar diferentes contenidos que los involucraban. La colombiana y el catalán no tuvieron tranquilidad al salir a las calles de Barcelona, ya que ahí mismo se robaban la atención de los curiosos y transeúntes.

Sin embargo, pese al silencio que guardaron sobre las especulaciones y chismes que salieron a la luz de su relación, en las plataformas digitales se desató un fuerte cruce entre los fanáticos de Gerard Piqué y los seguidores de Shakira, quienes no guardaron silencio y se atacaron mutuamente. Cada grupo se ubicó del lado que deseaba, llegando a tomar a Clara Chía como centro de debates y ofensas.

El exfutbolista fue captado junto a su novia mientras salían del edificio en el que viven. - Foto: Europa Press

Ante lo vivido en estos espacios, un grupo de periodistas rompió el silencio, según lo reseñado por el portal La sexta, y aprovechó para comentar acerca de lo que estaba pasando, saliendo en defensa del empresario y su joven novia. La primera queja que se escuchó fue la de Saúl Ortiz, quien afirmó que estaba en desacuerdo con los chismes y rumores que surgieron, tomando a la relacionista pública como protagonista de cosas que a lo mejor ni habría dicho.

“¿Has escuchado decir eso a Clara Chía?, llega un momento en que aquí hay barra libre sobre Piqué y Clara Chía”, puntualizó el comentarista, a lo que agregó: “Cuidado si dices algo de Shakira, dios mío”.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

De igual manera, el español siguió quejándose sobre la situación, enfatizando en lo molestas que eran las mentiras que ponían en boca de Clara Chía, quien hasta el momento no dio jamás declaraciones o comentarios relacionados con Shakira o su relación con Piqué. “Pues no, todo esto es mentira”, mencionó.

Ante esto, Alfonso Arús, en charla con otros panelistas, aseguraron que era entendible lo dicho por Ortiz, ya que cualquier cosa que salía a la luz se tomaba como cierta y se le atribuía a Clara Chía, sin siquiera obtener información real del asunto.

“Entiendo lo que dice. Puedes decir cualquier barbaridad poniéndola en boca de Clara Chía sin ningún tipo de información, basada en nada. Como hay gente que tiene legión de seguidores y otros no tanto, al final es una guerra muy desigual”, comentó el periodista español, quien aseguró que no era equitativa esta “guerra”, pues pocas personas iban a defender a la joven de 24 años.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

“Es que se puede decir: ‘Clara Chía llamaba así a Shakira’, ‘Clara Chía estaba en casa no sé cuánto tiempo antes’, vas lanzando rumores, que casi todos ellos no tienen ninguna base, y como sabes que no van a contestar…”, agregó.

“Han cambiado de sexo a la pobre mujer”, respondió Angie Cárdenas, quien hizo énfasis en el rumor del supuesto cambio de sexo de Clara Chía.

Por su parte, Tatiana Arús tomó la palabra y expresó su sorpresa al ver cómo los ataques hacia la pareja eran sin sentido y se pegaban de cualquier detalle para expresar la rabia o descontento. “Llega un punto en el que dices, ‘qué barbaridad’”, mencionó la integrante del programa.

Clara Chía y Piqué a la vista de los curiosos durante un viaje que realizaron. - Foto: Tomada de Instagram @ClaGerFans

“Se ve reflejado en las redes sociales de Gerard Piqué. Los fans de Shakira se le lanzan encima acusándole de ciertas cosas que no tienen nada que ver con lo que ha publicado”, concluyó, refiriéndose a comentarios y críticas en cuentas de Instagram.

Lo cierto es que por el momento mucha de la información que fluye en medios españoles sale de periodistas o paparazzis, por lo que habrá que esperar para conocer, si algún día se da, la versión de la joven catalana sobre lo ocurrido con Piqué y Shakira.