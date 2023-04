Esta es la excusa que Clara Chía estaría ‘usando’ para intentar limpiar su imagen por ‘meterse’ en la relación de Piqué y Shakira

Clara Chía Marti y Gerard Pique quedaron en el centro de las críticas después de que se conocieran los rumores de romance, y una vez confirmado, siendo vistos juntos en más de una ocasión. Pero sin duda, hubo algo que llamó la atención de las personas en el mundo y es cómo surgió la historia de amor, ya que el exfutbolista fue acusado de engañar a la cantante colombiana Shakira, con quien duró casi 12 años en relación y tiene dos hijos en común, Sasha y Milan, de ocho y diez años, respectivamente.

Clara Chía y Gerard Piqué normalizan su relación ante las cámaras Europa Press Reportajes / Europa Press 03/2/2023 - Foto: Europa Press

A raíz de esto y la presión mediática a la que se vio sometida, la cantante colombiana tomó la decisión de alejarse de él y su familia, mudándose a Miami, en Florida (Estados Unidos), para iniciar una nueva vida, desde cero, en compañía de sus retoños y sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

Shakira tiene dos hijos de 8 y 10 años. - Foto: Cuenta de Instagram: Shakira

A pesar de las críticas y los comentarios hacia Piqué y Clara, lo cierto es que la pareja se ha mostrado enamorada y más unida que nunca. De hecho, días a atrás se conoció que estuvieron de vacaciones en una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, para festejar el cumpleaños número 24 de ella y pasar un tiempo de calidad con la joven antes de trasladarse a territorio estadounidense a visitar a sus dos hijos.

Piqué y Clara Chía estuvieron unos días en el Medio Oriente. - Foto: Tomada de Instagram @ClaGerFans

Cabe recordar que la muy comentada pareja se conoció en el trabajo, empresa y la mayor parte de los negocios del futbolista catalán, como lo informó revista Forbes España, liderada por Kosmos Holding —integrada por Kosmos Tennis, Kosmos Studio, Kosmos Football y Kosmos Management—, de la que es copropietario con Hiroshi Mikitani, director de Rakuten, patrocinador del equipo blaugrana.

Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí se conocieron en la empresa Kosmos. - Foto: Instagram: @3gerardpique/Twitter

Pues bien, recientemente, salió a la luz nueva información sobre Clara Chía. De acuerdo con el portal Nueva Mujer, la española tendría una excusa para “escudarse” ante las acusaciones a las que ha tenido que enfrentarse por haberse enamorado de un hombre que tenía una familia y una relación con otra persona.

“El exfutbolista ya no mantenía relaciones íntimas con la diva de 46 años durante los meses previos a su noviazgo”, insinuó el portal citado anteriormente, sobre la posible razón que la joven estaría usando para “librarse del concepto de amante” en la que ha sido encasillada a nivel mundial.

La estrella colombiana sigue causando impacto en las redes sociales y acapara la atención de los medios españoles. - Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

A su vez, de acuerdo con lo reseñado por Nueva Mujer, del periodista Roberto Antoli, “La canción fue un boom mediático y a ella no le ha sentado bien, esta persona se tiene que defender y por eso ella y sus amigas le pusieron ese apodo a Shakira. (...) Shakira y Piqué en los últimos tiempos no tenían relaciones sexuales, esto lo usa para defenderse Clara”, afirmó el comunicador sobre la exitosa canción de la colombiana ‘Music Sessions Vol. 53′.

Medios de comunicación en España aseguran que Piqué y Clara Chía contraerán matrimonio. - Foto: Instagram

Shakira habría sido quien reveló la identidad de Clara Chía

Esta información, que no fue confirmada por ninguna de las partes, detonó que distintas personas en redes sociales reaccionaran y hablaran del conflicto personal que existe entre la cantante, el deportista y la relacionista pública.

Muchos reprocharon a la barranquillera por su petición sobre la privacidad de sus hijos, mientras que otros le sacaron a bailar una supuesta verdad que contó en el pasado sobre la catalana.

Shakira habría sido quien reveló la identidad de Clara Chía. - Foto: Instagram

Según quedó reflejado en Twitter, la comentada cuenta de fans ClaGerFans, que en el pasado ya arremetió contra Shakira, se encargó de publicar un particular trino en el que hablaba sobre el momento exacto en el que se reveló la identidad de Clara Chía. Este post hacía referencia a que, supuestamente, la colombiana habría sido la responsable de filtrar a los medios el nombre de la joven, días antes de que apareciera en público con Piqué.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año - Foto: Instagram: Jordi Martín

En lo que expuso la cuenta, las personas conocieron el romance del deportista el 19 de agosto de 2022, precisamente en un evento musical al que asistió con el empresario. Sin embargo, en lo mencionado por el perfil, un artículo de The Sun mostró a la catalana públicamente, además de otros medios internacionales, el 10 de agosto de ese mismo año, por lo que se filtraría su identidad de otra manera.

El trino apuntó a que fue Shakira quien pasó esta información a los portales y reporteros, buscando reflejar el rostro de la mujer que había llegado a la vida de su expareja.

“Tanto me mandan las imágenes del concierto en Cerdanya del 19/08/2022, cuando es evidente que la ex de Gerard Piqué lo empujó a hacer pública su relación en el preciso momento en el que filtró a los medios la identidad de Clara el 10/08/2022. Es obvio que ella dio esa información”, escribió el perfil, agregando una captura de pantalla de The Sun.

Por el momento, esto no fue confirmado, ya que nunca se especificó cómo llegó la identidad de la española a la prensa, teniendo en cuenta que solo la conocía el círculo cercano de Piqué. Las Mamarazzis y Jordi Martin fueron los primeros en soltar datos y contenidos relacionados con la joven, publicando quién era y a qué se dedicaba.

Tanto me mandan las imágenes del concierto en Cerdanya del 19/8/2022, cuando es evidente que la ex de Gerard lo empujó a hacer pública su relación en el preciso momento en el que filtró a los medios la identidad de Clara el 10/8/2022, es obvio que ella dio esa información 🎪🤐 pic.twitter.com/oFeqrEWmEa — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 11, 2023

Estos son los lujos que Gerard Piqué le ha dado a Clara Chía

El exjugador del FC Barcelona también es parte de la empresa familiar Kerad Project 2006, cuyos máximos accionistas son sus padres, Piqué Rovira y Montserrat Bernabéu Guitart, dedicada a la compra, venta y alquiler de bienes inmobiliarios. Sus activos en 2019, según Forbes, representaron 18.705.809,25 euros.

Junto con su familia es dueño de una marca de lentes de sol llamada Kypers Eyewar, cuyas monturas —distribuidas en Estados Unidos, Brasil y España— pueden costar entre 25 y 90 euros.

Todos estos negocios han ayudado a forjar la fortuna de Piqué, que muy seguramente hoy en día, disfruta con Clara Chía y “que le arrebató” a Shakira.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

Un automóvil de lujo

Reporteros españoles contaron que han visto a Clara Chía Marti paseándose por las calles de Barcelona con un lujoso automóvil con un valor aproximado de 220 mil dólares. Se trataría de un Aston Martin DB9 GT que cuenta con una potencia de 100 kilómetros por hora y alcanza la velocidad máxima de hasta 300 kilómetros por hora, un regalo que pudo haber recibido de Piqué.

Visita a exclusivos restaurantes

Se trata del restaurante 99 sushi Bar, ubicado al frente del Parque del Turó, una de las zonas más exclusivas de la ciudad española. Dicho establecimiento cuenta con una estrella Michelin, tal como reseñan varios diarios españoles, y el mismo sitio publica en su página web oficial.

Gerard Piqué y Clara Chía, cariñosos por las calles de Barcelona Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 21/12/2022 - Foto: Europa Press

La pareja lleva casi un año de relación. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Uno de los atractivos de este restaurante, que habría cautivado no solo a exfutbolista, sino también a la española de 23 años que habría sido la causante de la ruptura del catalán con Shakira, es que combina a la perfección la cultura española con la nipona, creando platos inigualables como las gyozas de jabalí o uno de los platos más solicitados: el tartar de atún, tal como publicó Vanitatis.

El “patrocinador” de retoques estéticos

Pues bien, todo parece indicar que la joven se sometió a un procedimiento quirúrgico en su rostro y varias personas empezaron a circular en las redes sociales, lo que parece un cambio radical en el rostro de la pareja del exfutbolista.

Según los internautas, la mujer se habría gastado una considerable suma de dinero en el procedimiento: “(…) Eso nos confirma un poco la teoría de que la chica se hizo algo en el rostro. Algunos dicen que se hizo los labios y otros, que se arregló la nariz”, relató el famoso paparazzi Jordi Martin, en diálogo con el programa El gordo y la flaca.

Clara Chía se habría sometido a retoques estéticos. - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

Paga sus estudios

Desde que se dio a conocer el romance entre Gerard Piqué y Clara Chía, los internautas lanzaron duras críticas por la edad de la joven y porque aún se encuentra estudiando.

Con 24 años, la novia del futbolista es estudiante de relaciones públicas en una prestigiosa escuela de protocolo de Barcelona. Lo que llama la atención es que hacer parte de esta institución puede costar miles de dólares y muchos se preguntan cómo hace para pagar tanto dinero Clara Chía.

En total, 4.500 dólares mensuales es lo que se debe pagar para estudiar en esa escuela. Gerard Piqué sería quien está costeando los estudios de su novia.