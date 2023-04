Shakira y Piqué: se conocen las razones de peso que llevaron a terminar su relación

Una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional e internacional fue la conformada por Shakira y Gerard Piqué, quienes por 12 años compartieron una vida de ensueño. La colombiana y el español se conocieron en el Mundial de Sudáfrica y desde entonces los medios pusieron la mirada en su relación.

Shakira y Piqué llevaban más de 10 años de relación. - Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo llegaron los hijos, el primero de ellos Milan quien actualmente tiene 10 años y luego nació Sasha, de 8 años. Todos radicaron su estadía en Barcelona ya que allí vivía el exdefensa y, por tanto, la cantante se trasladó también con sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll.

Shakira y Piqué junto a sus hijos, Sasha y Milan. - Foto: Getty Images

Aunque la pareja se veía estable en la parte sentimental, los rumores sobre una posible separación se empezaron a volver más fuertes cuando ella empezó a asistir sola a los eventos donde normalmente iba con Piqué. Uno de los que más llamó la atención fue en la alfombra del Festival de Cannes donde lució un vestido negro, largo y con guantes que hacía juego perfecto con su look.

Shakira desató rumores de su ruptura antes de hacerla oficial - Foto: Getty Images

Desde entonces la prensa rumoró que algo no estaba bien y comparó el atuendo de Shakira con el que usó la princesa Diana cuando finalmente se separó del entonces príncipe Carlos. Desde ese momento a varias famosas se les ha visto el mismo estilo cuando finalizan sus relaciones.

Fue el 4 de junio de 2022 cuando el equipo de comunicaciones de la artista barranquillera hizo el anuncio oficial sobre la ruptura con Gerard Piqué. En ese momento no dieron razones de la decisión, pero unas semanas después se conoció que el exfutbolista ya estaba saliendo con una joven de 24 años llamada Clara Chía.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Shakira ha enviado fuertes indirectas a su ahora expareja y a su nueva novia a través de varias canciones que se han convertido en un éxito mundial, en cada una de estas ha soltado detalles que pocos conocían sobre la separación. Una de las que se filtró información hace poco fue que la condición de la estudiante de negocios internacionales para estar con Piqué fue no esconderla y esto habría desatado la drástica decisión del exdefensa para separarse de la colombiana.

Gerard Piqué y Clara Chía, cariñosos por las calles de Barcelona Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 21/12/2022 - Foto: Europa Press

El periodista español Roberto Antolín habló con Radio Mitre de Argentina y aseguró que “cuando empieza Piqué la relación con Clara, ella le pone los puntos sobre las íes. Le dice ´yo no voy a ser una más, yo no voy a ser una aventura y una infidelidad más en la vida tuya y de Shakira, yo no voy a ser un rollo ni me vas a ocultar (...) Si tú quieres estar conmigo, vale, sal ante los medios y di que ya no estás con Shakira, y si no lo dices tú lo digo yo´. Esas fueron las palabras y luego fue Shakira la que al final cuenta todo”.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

Además esa no fue una de las razones de peso que detonó la ruptura entre Shakira y Piqué, el comunicador también aseguró que la expareja estaba teniendo problemas en su intimidad pues ya no solían tener relaciones sexuales.

“Shakira y Gerard Piqué llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Yo no sé si ella tiene la menopausia o no, yo creo que es demasiado joven. Shakira me encanta, me parece una mujer espectacular, pero ellos ya venían teniendo problemas y hace tiempo que no tenían relaciones íntimas (...) Esto lo usa para defenderse Clara Chía con su entorno de amigas y cuando discute con Piqué”.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

Estas palabras del reportero español hicieron eco en una entrevista que concedió Piqué en el pasado, donde soltó un inesperado comentario que dejó al descubierto la desconexión íntima con Shakira. El empresario se dejó llevar por una conversación, asegurando que prefería el fútbol antes de tener relaciones con su expareja.

En junio de 2022, Shakira y Piqué le confirmaban al mundo lo que ya era un secreto a voces: la relación había llegado a su fin. - Foto: afp

Según se apreció, Gerard concedió un diálogo con el youtuber Jordi Wild en abril de 2022, donde hicieron un recorrido por su carrera deportiva y el fútbol. En este espacio fue cuando el catalán aseguró lo mucho que le gustaba estar en el campo de juego y se sintiera el cariño de quienes estaban allí.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

“Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo”, puntualizó Piqué, a lo que Wild dijo: “O sea, prefieres una hora con los ‘pericos’ a tener relaciones, ¿no?”.

Ante esto, el exfutbolista bajó la voz, se puso nervioso y respondió que “creía que sí”, por lo que el youtuber trajo a tema a Shakira: “Shakira debe estar contentísima con tu declaración, echando palmas”.