Vidente destapó por qué Piqué ha permanecido callado tras su ruptura amorosa con Shakira: “Nadie te mandó a jugar con fuego”

Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación de forma oficial en junio de 2022, tomando caminos totalmente diferentes y contrarios. El exfutbolista se centró en sus negocios y su nueva relación con Clara Chía, mientras que la cantante lanzó nuevos temas musicales y se mudó a Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira se encuentra arrancando de cero en Miami junto a sus hijos (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

La barranquillera y el catalán guardaron silencio con respecto a lo ocurrido en su relación amorosa, enfocándose en todo lo que los involucraba en su rol de padres. Pese a las preguntas y el asecho de los paparazzis, los dos famosos solo soltaron algunas palabras sobre lo sucedido en sus vidas, sin permitir que más personas indagaran en la historia que tuvieron.

En medio de toda su separación, Shakira y Piqué fueron blanco de predicciones y lecturas de cartas por parte de videntes y astrólogos, quienes afirmaron que podían salir a la luz las razones de ciertas ‘jugadas’ y movimientos que hicieron las celebridades en todo el pleito que llevan actualmente. La mala relación entre la artista y el deportista se hizo evidente, al punto de tirarse pullas e indirectas públicamente.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

En esta ocasión, el encargado de hablar sobre esta situación fue Coach Clarividente, un vidente colombiano, quien en otros momentos hizo referencia a temas sensibles como la muerte de Darío Gómez y el fallecimiento de la reina Isabel II. El hombre quiso hablar sobre la pareja y centrarse en las actitudes de Piqué, precisamente cuando lidia con la prensa internacional.

Según lo mencionado por el colombiano, al leer las cartas, se percató de lo que estaba viviendo, supuestamente, el exdefensa del Barcelona en la actualidad, específicamente tras su ruptura con la también compositora. El experto en astrología hizo énfasis en los comportamientos del español, quien habría llegado a un acuerdo de confidencialidad con su expareja para no revelar o decir nada fuera de lo establecido.

“Aquí sale claramente la deuda enorme que tiene con Shakira y que firmó un contrato de confidencialidad. Mi bella Shaki no fue tonta y lo está castigando ¿Y lo está castigando por qué? Todos lo sabemos. ¡Ay padre bendito! Esa traición que le hiciste a nuestra bella Shaki te sale carísima, mira la carta del Sol”, dijo en el clip, donde mostró las cartas que salieron y que marcarían lo que ocurre entre los famosos.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Coach Clarividente no dudó en asegurar que Gerard Piqué estaba callado porque sabía que todo lo que dijera podía ser usado en su contra, al punto de contenerse y no pronunciarse a profundidad sobre Shakira, sus canciones, sus decisiones o las razones por las que todo terminó.

“Y prepárate, porque ahora es que te falta Piqué, nadie te mandó a jugar con fuego, a meterte con una diosa, con una diva latina, para después hacerle esa jugada tan sucia. Ahora estás callado, porque sabes que todo lo que digas puede ser usado en tu contra”, agregó, soltando una risa y afirmando que le gustaban mucho “los finales felices”.

Por ahora esto no se comprobó, ya que Piqué en una ocasión pasada habló del impacto de lo sucedido con Shakira, haciendo referencia en los daños en la salud mental de las personas, el ‘hate’ que recibió y el hecho de no pensar en cómo podía influir la acción en el otro.

“Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ este, que luego la otra y ya es un asunto personal, el tema de tirar ‘beef’, que está muy bien porque es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien, a título personal como la ‘p&%a ama’. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos: ‘oh, oh, ¿nos hemos pasado?’”, afirmó bastante molesto e indispuesto en un diálogo con Gerard Romero.

Shakira, Clara Chía y Piqué siguen en el foco de muchos a causa de su historia. - Foto: Montaje con fotos tomadas de Instagram: @shakira y @3gerardpique, respectivamente.

Por ahora habrá que esperar a que Piqué se pronuncie de forma oficial sobre los cambios en su vida, mencionados en el acuerdo que firmó con Shakira en diciembre de 2022.