Piqué fue criticado al llegar a Miami por su ‘look’, pero prendas que lució cuestan varios millones

- Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

- Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

Gerard Piqué se convirtió en protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a las recientes apariciones que hizo en público. El español llamó la atención con su cambio de look y el giro que le dio a su realidad, dejando atrás la imagen que tenía junto a Shakira, su expareja.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

En un diálogo con Ibai Llanos, el exfutbolista reveló que en este momento de su vida estaba comprando ropa y prendas bajo la asesoría de su novia, Clara Chía, quien habría cumplido hace poco 24 años. La joven catalana se encargó de darle el giro al armario de la celebridad, ayudando a que se viera más juvenil y soltara el aspecto formal que tuvo por años.

“Pero, ¿ves revistas de moda para actualizarte o no? No, no. Por curiosidad, o sea, ¿ves lo que está de moda?”, le preguntaron al exjugador en una transmisión de Twitch. “No, la verdad que... no, voy a la tienda con mi novia y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, respondió Gerard Piqué, quien no ocultó la influencia de Chía en su presente.

El exfutbolista habría publicado una imagen en su Instagram oficializando su relación. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique / Selfíe tomada por la Gerard Pique y Clara Chía

Ante esta transformación que vivió, Piqué volvió a quedar como blanco de críticas en redes sociales, luego de que fuera grabado llegando a Miami, donde pasaría unos días junto a sus hijos, Milan y Sasha. El catalán aterrizó y se mostró algo cansado, esquivando las preguntas e ignorando el acoso de los paparazis que estaban ubicados en el lugar esperando que saliera.

Hubo un detalle que no pasó desapercibido y llamó la atención de los allí presentes. Se trató del estado físico en el que se encuentra Piqué, tan solo meses después de haberse retirado de su carrera deportiva.

Gerard Piqué posó para su marca de ropa. - Foto: @kingsleague

En las imágenes que salieron a la luz, Piqué lució una camiseta bastante holgada, generando dudas, comentarios y reacciones sobre si al exjugador se habría pasado la mano adquiriendo unos kilitos de más en su reciente viaje hecho con su actual pareja Clara Chía Martí a Emiratos Árabes Unidos, dejando ver que se encuentran más unidos que nunca, a pesar de las críticas y comentarios que han recibido. Incluso, en redes sociales lo han tildado de “inflado” y “gordo”.

▶️ CLARA VISITA | 👀



📍 Así llegó Gerard Piqué a Miami para visitar a los hijos que comparte con la cantante colombiana Shakira.



✈️ Es la primera vez que el exfutbolista va el país norteamericano luego de que los niños se hayan mudado de Barcelona.pic.twitter.com/Imr709nldB — DELPY 📱🎬 (@delpynews) April 28, 2023

Sin embargo, pese a los comentarios negativos por su atuendo y su físico, el deportista no habría elegido cualquier prenda para visitar Miami. ‘Pulzo’ compartió un presupuesto que llevaría puesto el español, señalando que no se trataría de ropa económica o sencilla.

Piqué - Foto: Instagram @Hola

Según lo que reseñó el medio, Gerard Piqué optó por vestir una camiseta clara de la marca Balenciaga tipo ‘overzise’, la cual tiene un valor de 600 dólares, aproximadamente tres millones de pesos colombianos. De igual forma, el español acompañó esta costosa prenda con unos lentes oscuros de la marca Off-White, que le habrían costado casi 330 dólares, es decir, más de un millón y medio de pesos colombianos.

En cuanto al calzado y el pantalón, el exfutbolista lució un jean claro y unas zapatillas deportivas de color blanco, complementando la idea básica de este look. No cabe duda que la transformación en su estilo fue evidente, por lo que más de uno no lo pensó dos veces y lo criticó.

Se sabe además que Piqué podrá ver a sus hijos tantas veces como quiera, hasta el 1.° de mayo, según información revelada por Lorena Vázquez, y que los gastos de esos desplazamientos correrán a cargo de él y su ex. Sin embargo, una de las supuestas cláusulas del acuerdo firmado es que el exdefensa del Barcelona no podrá radicarse en Miami y únicamente podrá hacer los viajes como se acordó al inicio.