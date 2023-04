Clara Chía le tendría despectivos apodos a Shakira; las amigas de la joven también se burlarían de la cantante

La novia de Gerard Piqué tendría una forma particular de referirse a la cantante.

Clara Chía y Gerard Piqué quedaron como blanco de críticas y comentarios en redes sociales, debido a la relación que construyeron en el último año. Los dos españoles no escaparon de reproches y señalamientos de los curiosos, quienes no les perdonaron que, según muchos, traicionaran a Shakira de aquella manera.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Con la partida de Shakira de España, la atención de miles de personas se posó en la relacionista pública y el empresario de Kosmos, quienes continuaron su vida y se mostraron completamente felices. Ninguno se pronunció al respecto, por lo que volvieron a ubicarse como blanco de comentarios negativos al pasar la página y no pensar en el bienestar de Milan y Sasha.

Sin embargo, recientemente, Clara Chía volvió a quedar como protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a información que se destapó sobre su forma de actuar y referirse a Shakira. Todo parece indicar que la actual novia de Gerard Piqué continuó con su ‘raye’ contra la barranquillera, dirigiéndose a ella de forma grosera y odiosa.

Shakira sería centro de burlas de Clara Chía. - Foto: Instagram

De acuerdo con lo reseñado por Caras, en diálogo con el periodista Roberto Antolin, Juan Etchegoyen quiso averiguar un poco sobre qué estaba sucediendo en el entorno de Piqué y la joven de 24 años tras el viaje de la cantante. Allí salió a la luz un supuesto detalle de lo que se comentaba y decía en el grupo de amigas de la española, quienes llamarían de forma despectiva a Shakira.

“Es evidente que todo el mundo se focaliza en Shakira, pero Clara tiene 23 años y de repente viene todo esto. Si hay un culpable acá es Piqué, ella es la tercera en discordia y hay un dato muy importante para sumar del entorno de la pareja de Gerard y sus amigas”, comentó el periodista.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

De acuerdo con lo mencionado, Clara Chía y sus amigas llamarían a la colombiana “vieja, bruja y menopáusica”, en modo de defensa tras conocer que la artista se refería a la joven de 24 años como “mosquita muerta”.

“Sus amigas y ella también llaman a la cantante vieja, bruja y menopáusica. Esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara ‘mosquita muerta’, ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos”, agregó Antolin.

La joven protagonizó diversos videos de los medios españoles. - Foto: Europa Press

Shakira habría sido quien reveló la identidad de Clara Chía

Esta información, que no fue confirmada por ninguna de las partes, detonó que distintas personas en redes sociales reaccionaran y hablaran del conflicto personal que existe entre la cantante, el deportista y la relacionista pública.

Muchos reprocharon a la barranquillera por su petición sobre la privacidad de sus hijos, mientras que otros le sacaron a bailar una supuesta verdad que contó en el pasado sobre la catalana.

Según quedó reflejado en Twitter, la comentada cuenta de fans ClaGerFans, que en el pasado ya arremetió contra Shakira, se encargó de publicar un particular trino en el que hablaba sobre el momento exacto en el que se reveló la identidad de Clara Chía. Este post hacía referencia a que, supuestamente, la colombiana habría sido la responsable de filtrar a los medios el nombre de la joven, días antes de que apareciera en público con Piqué.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

En lo que expuso la cuenta, las personas conocieron el romance del deportista el 19 de agosto de 2022, precisamente en un evento musical al que asistió con el empresario. Sin embargo, en lo mencionado por el perfil, un artículo de The Sun mostró a la catalana públicamente, además de otros medios internacionales, el 10 de agosto de ese mismo año, por lo que se filtraría su identidad de otra manera.

El trino apuntó a que fue Shakira quien pasó esta información a los portales y reporteros, buscando reflejar el rostro de la mujer que había llegado a la vida de su expareja.

“Tanto me mandan las imágenes del concierto en Cerdanya del 19/08/2022, cuando es evidente que la ex de Gerard Piqué lo empujó a hacer pública su relación en el preciso momento en el que filtró a los medios la identidad de Clara el 10/08/2022. Es obvio que ella dio esa información”, escribió el perfil, agregando una captura de pantalla de The Sun.

Por el momento, esto no fue confirmado, ya que nunca se especificó cómo llegó la identidad de la española a la prensa, teniendo en cuenta que solo la conocía el círculo cercano de Piqué. Las Mamarazzis y Jordi Martin fueron los primeros en soltar datos y contenidos relacionados con la joven, publicando quién era y a qué se dedicaba.