Gerard Piqué se desahogó y se fue contra Shakira tras polémica separación: “Cada uno vende lo que le interesa”

Gerard Piqué habló por primera vez de su separación con Shakira

En una entrevista en el programa Café CNN, el exjugador del Barça confesó que “siempre he estado muy tranquilo [...] Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Sé el mundo en el que vivimos, a todos les gusta opinar y tener su punto de vista, pero la verdad, o lo que sucede, muchas veces no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar” ha asegurado, dejando entrever que las personas no conocen la realidad de su ruptura. “Cada uno vende lo que le interesa” dijo el deportista de una manera contundente.