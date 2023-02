Viralizan en España indignante caricatura contra Shakira y Karol G; se burlan de su nueva canción

La colaboración musical entre Shakira y Karol G, las dos artistas colombianas más importantes actualmente a nivel mundial, continúa siendo el tema más escuchado del momento, y este fin des emana superó los 50 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en tendencia durante dos días consecutivos.

Tras lanzar la Sesión # 53 con Bizarrap, la cantante barranquillera se juntó en esta oportunidad con la paisa y volvió a despacharse en contra de Gerard Piqué, exponiéndolo una vez más. Asimismo, la Bichota utilizó la letra de TQG para mandarle algunos dardos a Anuel AA.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”, dice una de las estrofas.

Luego, el coro añade: “Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota. Bebé, qué fue. No, pues que muy tragadito. Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.

La nueva canción de las colombianas, sin duda alguna, la sacó del estadio y generó todo tipo de reacciones en las distintas redes sociales. No obstante, las artistas cafeteras también recibieron algunas críticas, principalmente la barranquillera.

Shakira sigue cosechando éxitos luego de su ruptura con Piqué - Foto: Foto: Twitter @rpvee.

Shakira y Karol G lanzaron la canción el pasado 24 de febrero - Foto: Youtube karol G

Igualmente, este viernes se viralizó en Instagram una indignante caricatura en contra de Shakira y Karol G, puesto que parodian la imagen oficial del video de la colaboración musical.

“Saki vila y Tiquis G. ( ‘G’ de rodillas, que lleva toda la mañana quejándose). También he intentado simular la escena en la que la Shaki sale con el traje azul, pero me han salido michoacanes en zonas que no tienen ni nombre. Así que, aquí estamos, pelándonos las rodillas”, dice el texto que acompaña la imagen.

La postal fue compartida por la Mamarazzis, famoso programa de entretenimiento español. Esta no es la primera vez que la autora de esta caricatura, identificada en redes como Soclacarmevila, hace alusión a las canciones de Shakira.

El programa español replicó la caricatura - Foto: Instagram: Mamarazzis

Con esta imagen, Shakira y Karol G oficializaron su nueva colaboración - Foto: Instagram

Como era de esperarse, desde el país ibérico, no dudaron en irse con toda una vez más contra la colombiana, quien ha expuesto mediáticamente a Piqué en sus últimos trabajos musicales.

“Es que está obsesionada. Creo que se lo inventa absolutamente, estamos viendo a un tipo que no ha entrado en guerra a pesar de todas las provocaciones que le ha hecho. Piqué es un hombre que ha rehecho su vida, está con su pareja, está con sus hijos. Esta es una reventada que está sacando espuma por la boca todo el día”, manifestó el presentador Kiko Matamoros durante el programa Sálvame.

Algunos tuiteros, por otro lado, no dejaron pasar por alto un detalle bastante curioso sobre la canción, pues su nombre causó mucha incertidumbre, y revelaron que este tenía un mensaje oculto.

Pese a que las artistas no se han pronunciado oficialmente, los usuarios en Twitter manifestaron que el significado de TQG era “Te quiero, Gerard” o “Te quise, Gerard”. Sin embargo, Karol G mostró recientemente en un partido de Los Lakers la frase “Te quedó grande”, el cual sería el verdadero título del tema musical.

Shakira ha sido fuertemente criticada en España - Foto: Foto: Instagram @shakira.

La canción de las colombinas superó los 50 millones de reproducciones en YouTube - Foto: YouTube captura de pantalla

La paisa siempre quiso hacer una colaboración con Shakira - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Cabe recordar que la antioqueña siempre manifestó que su máximo sueño era hacer una canción con Shakira, pues la idolatraba desde que estaba pequeña y creció con toda su música, al punto que le hizo un hermoso homenaje en su presentación de Coachella, interpretando un pedazo de la mítica Hips Don’t Lie, lo que hizo que entrara en el radar de la barranquillera.

La colaboración entre las dos artistas cafeteras no pudo llegar en mejor momento, puesto que la madre de Milán y Sasha le dio rienda suelta a su música, impulsada por el despecho que le dejó la ruptura con su expareja, de la cual han salido tres canciones, catapultándola de nuevo como la diva del pop mundial que es.