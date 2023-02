Piqué y el radical cambio físico que tuvo desde que terminó con Shakira; se ‘reinventó' con Clara Chía

Gerard Piqué se ubicó como protagonista de cientos de noticias en redes sociales y los medios internacionales, debido a toda la polémica que se desató con relación a su vida personal, profesional y emocional. El deportista no logró escapar de las miradas y comentarios de los curiosos, quienes lo atacaron por su nueva relación con Clara Chía.

Una vez terminó su vínculo amoroso con Shakira, la atención de los usuarios se posó sobre el exfutbolista y los caminos que tomó desde 2022, pasando la página y dejando atrás la vida que llevaba como padre y ‘esposo’ de la barranquillera. El español se despidió de su imagen y le abrió la puerta a una etapa distinta de su presente.

Con el pasar de los meses, distintos medios y seguidores se fijaron en las transformaciones que hizo Gerard Piqué en su look y su físico, llegando a vincular esto con la relación sentimental con Clara Chía. Las personas hablaron de los detalles que rodearon este cambio, haciendo comparaciones con el antes del exfutbolista.

Ambos españoles fueron captados por las cámaras en las calles de Barcelona. - Foto: Europa Press

De acuerdo con lo que reseñó Prensa Libre, Gerard Piqué le dio un giro total a su imagen, adoptando rasgos más juveniles que los que tuvo en el pasado. El empresario lucía sacos cuello tortuga, chaquetas más formales, trajes, camisas básicas y prendas casuales.

En las fotografías junto a Shakira se le veía con atuendos semiformales, gorros, chaquetas gruesas, sacos de manga larga y atuendos deportivos representativos a su trabajo como futbolista de aquel entonces. En cuanto al físico, Piqué llevaba su pelo más corto, la barba arreglada o afeitada, además del semblante que proyectaba en las redes sociales.

No obstante, según lo reseñado por Prensa Libre, cuentas de Twitter acogieron imágenes en las que se proyectó la transformación que atravesó el empresario cuando decidió darse la nueva oportunidad amorosa con Clara Chía.

Gerard Piqué y su novia Clara Chia Marti, súper felices y enamorados, paseando en monopatín por las calles de París. Amo mucho la complicidad única que tienen entre ellos, sin importarle en lo absoluto el chusmerio barato, simplemente viviendo su historia de amor 💘👫🇫🇷🛹💞 pic.twitter.com/XEVEFKCSLM — 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) September 28, 2022

Gerard, que ahora está más delgado, se dejó ver con pañoletas en la cabeza, chaquetas de jean, pantalones más juveniles y entubados, zapatos deportivos o casuales, camisetas sueltas, lentes oscuros y hoodies de colores con capotas. En cuando a su pelo, lo luce más largo y despeinado, mientras que la barba es más poblada y sin arreglar.

El penal de la noche de la @KingsLeague pic.twitter.com/1iXmq1Zten — Gerard Romero (@gerardromero) February 18, 2023

Gerard Piqué en la #KingsLeagueJ7 ❤ 🥰 pic.twitter.com/PIIJt6ue1N — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 19, 2023

HA VENIDO

Gerard Piqué a los presidentes: "Habéis decidido poner una marcha más y nosotros vamos a hacer lo mismo. Os habéis portado como unos malcriados. Vamos a ser estrictos con las normas".

La cosa se pone fea en After Kingshttps://t.co/CXECPXC3H4 pic.twitter.com/tp5EGwLg28 — MARCA Gaming (@MarcaGaming) February 20, 2023

Gerard Piqué entrando así hoy a #AfterKings a derribar los frentes abiertos🫣



Mucho que hablar hoy🔥#KingsLeague #Infojobs pic.twitter.com/1mkUojquEm — Nerfspain (@nerfspain) February 20, 2023

Piqué durante un evento de la Kings League (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

Recientemente, en un diálogo con Ibai Llanos, el exfutbolista reveló que en este momento de su vida estaba comprando ropa y prendas bajo la asesoría de su novia, de 23 años. La joven catalana se encargó de darle el giro al armario de la celebridad, ayudando a que se viera más juvenil.

“Pero, ¿ves revistas de moda para actualizarte o no? No, no. Por curiosidad, o sea, ¿ves lo que está de moda?”, le preguntaron al exjugador en una transmisión de Twitch.

“No, la verdad que... no, voy a la tienda con mi novia y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, respondió el empresario, quien no ocultó la influencia de Chía en su presente.

El catalán durante una transmisión de la Kings League. Foto: Twitter @davidadaan. - Foto: Foto: Twitter @davidadaan.

Piqué intentó burlarse de un amigo por su ropa y recibió ‘cachetada’ sobre su aspecto: “Hacerte el modernito con 40 años”

Recientemente, Gerard Piqué llamó la atención del público luego de hacer una broma relacionada con la chaqueta que lució Ibai Llanos en aquel encuentro digital. El catalán se burló sobre la prenda, asegurando que habían matado un par de ovejas para hacer la parte interna.

“¿Por qué te metes con su chaqueta?”, dijo uno de los integrantes del formato, mostrando la gracia que le generó estos comentarios.

El exfutbolista recibió inesperado comentario de Ibai Llanos. - Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

“Porque ha matado dos ovejas y ha venido aquí con esa chaqueta, ya está”, respondió la expareja de Shakira, soltando también unas risas.

Sin embargo, esto no le entró en gracia a Llanos, quien no se quedó callado y arremetió contra el exintegrante de la selección de España. El streamer aseguró que no se habían utilizado animales para su chaqueta, pero sí quería dejar en claro que no se estaba metiendo con las compras que realizó su compañero.

Ibai aprovechó el espacio y se despachó contra Piqué, dándole una ‘cachetada’, en sentido figurado, con respecto a su aspecto físico y las intenciones que tenía de comprar ropa para verse “moderno a los 40 años”. El creador de contenido aseguró que su amigo había gastado una jugosa cifra por las prendas que llevaba, por lo que no dudaba en tirarle por este asunto.

“No, no, esto no es de ninguna oveja Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado. Te has dejado ahí 7 mil euros para hacerte el modernito con 40 años, no te he dicho nada”, dijo en el clip.

“Yo me pongo lo primero que pillo, soy un tío humilde”, agregó.

Ibai Llanos - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @IbaiLlanos

Ante las palabras que dio Ibai Llanos, Piqué justificó que sus zapatos eran un regalo que le habían dado las marcas, entonces no era válido mencionar cifras. El también youtuber volvió a defenderse, apuntando que se refería a un saco Balenciaga que lucía el empresario de Kosmos.

“¿Y eso que tienes ahí de Balenciaga qué? La edad, la edad. Pregúntale a la marca cómo ha hecho eso”, finalizó.