Shakira recurrió de nuevo a escalofriante método para ‘defenderse’ de sus exsuegros

La cantante llamó la atención de los reporteros con un particular detalle.

Shakira ‘la sacó del estadio’ con los recientes lanzamientos musicales que hizo en su carrera musical, luego de mantenerse alejada por varios años. La barranquillera regresó con toda la actitud a la escena artística, derrochando talento y estilo en cada producción que presentó.

Shakira en el videoclip de TQG, colaboración con Karol G. - Foto: Fotograma, 1:09, TQG - YouTube Karol G

La cantante no dejó pasar la oportunidad y se rodeó del cariño de millones de personas, quienes aplaudieron su regreso a la música con un sello épico. La colombiana se abrió paso y cautivó a un público diverso, el cual aún canta temas como la Bzrp Music Sessions # 53, Monotonía y Te felicito.

Recientemente, Shakira se unió con Karol G y estrenaron su colaboración TQG, la cual se centró en hablar de una persona que intentó ocupar el lugar de su expareja con un nuevo amor, pero no logró. El videoclip y la letra causaron sensación, llenándose de aplausos y elogios.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción. - Foto: Video oficial TQG

En medio del alboroto que causó este lanzamiento artístico, Shakira llamó la atención de un grupo de paparazis que estaban fuera de su casa, ubicada en Barcelona. Los reporteros, que siempre están al tanto de sus apariciones en público, se percataron de un inesperado detalle que en el pasado causó furor en los curiosos.

Según lo que registraron las cámaras de Europa Press, la cantante recurrió de nuevo a un escalofriante y particular método para ‘defenderse’ de las malas energías de sus exsuegros, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. Una imagen apreció que la artista volvió a poner la comentada bruja en su balcón, precisamente en la ventana que da a la casa de los padres de Piqué.

La cantante regresó este objeto al balcón. - Foto: Europa Press

El medio español enfatizó en que este elemento había estado guardado durante un tiempo, pero todo habría vuelto a la dinámica de antes y la bruja está en el lugar que antes ocupaba.

“Tras haber estado una temporada apartada del gran ventanal donde estaba colocada mirando fijamente a la casa de sus exsuegros, parece que la cantante quiere protegerse otra vez de malas energías y ha decidido volver a ponerla a custodiar la casa”, reseñó el portal.

La colombiana cortó toda relación con los padres de su expareja. - Foto: Instagram @3gerardpique

Europa Press afirmó que este escalofriante objeto ahora está apoyado en una base fuerte, evitando que se mueva por el viento y conserve la posición deseada hacia la casa de los exsuegros de Shakira.

Madre de Piqué habría dado contundente consejo al exfutbolista en su ‘guerra’ contra Shakira

A pesar de que ninguno de los dos famosos se pronunció al respecto sobre los momentos tensos que atravesaron, las miradas de los curiosos y los medios internacionales se ubicaron en una información que publicó un portal español, el cual hablaba de esta ‘guerra’ entre Shakira y Piqué.

Según se conoció, El Nacional de Cataluña aprovechó todo lo ocurrido semanas atrás entre Piqué y Shakira para mencionar que la situación podría dar un giro inesperado en el cruce de mensajes y pullas entre ellos. El medio afirmó que el exfutbolista habría recibido consejos contundentes, los cuales aplicó en días pasados.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

De acuerdo con lo reseñado por el espacio digital, Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, habría sido una parte fundamental en este conflicto que se desató meses atrás. La información apuntó a que la médica catalana jugó un papel claro en este tema, ya que dio consejos inesperados para que todo se calmara.

En lo mencionado por El Nacional de Cataluña, la progenitora del deportista habría tomado cartas en el asunto y le mencionaría a su hijo que no prestara atención a los constantes ataques de su expareja, de manera que no se agrande el problema. La mujer también le dijo al empresario de Kosmos que no busque provocar a la barranquillera.

“Montserrat Bernabéu le habría recomendado a Piqué que haga oídos sordos a los ataques de Shakira, pero especialmente que no la provoque, de lo contrario la guerra no terminará nunca”, escribió el medio.

La madre de Piqué habría hecho una jugada que no le gustó para nada a la colombiana, por lo que decidió cortar de raíz toda relación. - Foto: Instagram @shakira - @mbernabeuIG

Adicional a esto, Bernabéu estaría interesada en proteger a sus nietos, por lo que en estas conversaciones que tuvo con Piqué le recordó que Shakira era la madre de sus hijos y lo mejor era ser moderados y no caer en líos más graves que afecten a los niños.

“Le recuerda que es la madre de sus hijos y no quiere un nuevo enfrentamiento, especialmente por sus nietos, quienes peor están llevando esta situación. Parece que el futbolista se habría moderado y habría hecho caso a su madre”, indicó el portal, puntualizando que por esta razón el exfutbolista habría bajado la guardia y ya no estaría tirando indirectas en sus recientes apariciones.