Piqué intentó burlarse de un amigo por su ropa y recibió ‘cachetada’ sobre su aspecto: “Hacerte el modernito con 40 años”

- Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

Gerard Piqué se ubicó como protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a los cambios que tuvo su realidad desde 2022. El exfutbolista terminó su relación sentimental con Shakira y emprendió un nuevo proyecto, el cual bautizó la Kings League.

El exfutbolista explotó en una de las transmisiones del famoso evento deportivo. - Foto: Fotograma, 0:43, ClipEpicardos - YouTube

Pese a los constantes comentarios negativos y burlas que surgieron en las plataformas digitales por la transformación que le dio a su presente, el deportista pasó la página y continuó enfocado en sus negocios, los cuales lanzó en compañía de otras figuras de la industria deportiva. El español hizo de lado las polémicas, intentando darle un giro inesperado al tema del fútbol tras su retiro de las canchas.

Sin embargo, este escenario digital, el cual se realizó desde el inicio a través de Twitch, se prestó para que Piqué quedara como blanco de comentarios y críticas por parte de algunos curiosos, quienes reprocharon actitudes que plasmó frente a la cámara. Gran parte de las opiniones surgieron por el cruce de ideas entre el exdefensa del FC Barcelona e Ibai Llanos, reconocido streamer.

El exfutbolista terminó en una pequeña polémica por una broma que hizo. - Foto: YouTube John Nellis

Aunque ambos españoles sostienen una amistad desde hace varios años, en este proyecto se les vio tener diferencias y comportamiento inusuales. Los dos reflejaron el tipo de humor que manejan, llegando a molestar o incomodar al otro en plena transmisión.

Recientemente, Gerard Piqué llamó la atención del público luego de hacer una broma relacionada con la chaqueta que lució Ibai Llanos en aquel encuentro digital. El catalán se burló sobre la prenda, asegurando que habían matado un par de ovejas para hacer la parte interna.

“¿Por qué te metes con su chaqueta?”, dijo uno de los integrantes del formato, mostrando la gracia que le generó estos comentarios.

“Porque ha matado dos ovejas y ha venido aquí con esa chaqueta, ya está”, respondió la expareja de Shakira, soltando también unas risas.

Sin embargo, esto no le entró en gracia a Llanos, quien no se quedó callado y arremetió contra el exintegrante de la selección de España. El streamer aseguró que no se habían utilizado animales para su chaqueta, pero sí quería dejar en claro que no se estaba metiendo con las compras que realizó su compañero.

Ibai aprovechó el espacio y se despachó contra Piqué, dándole una ‘cachetada’, en sentido figurado, con respecto a su aspecto físico y las intenciones que tenía de comprar ropa para verse “moderno a los 40 años”. El creador de contenido aseguró que su amigo había gastado una jugosa cifra por las prendas que llevaba, por lo que no dudaba en tirarle por este asunto.

“No, no, esto no es de ninguna oveja Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado. Te has dejado ahí 7 mil euros para hacerte el modernito con 40 años, no te he dicho nada”, dijo en el clip.

“Yo me pongo lo primero que pillo, soy un tío humilde”, agregó.

Ibai Llanos, famoso streamer español. - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @IbaiLlanos

Ante las palabras que dio Ibai Llanos, Piqué justificó que sus zapatos eran un regalo que le habían dado las marcas, entonces no era válido mencionar cifras. El también youtuber volvió a defenderse, apuntando que se refería a un saco Balenciaga que lucía el empresario de Kosmos.

“¿Y eso que tienes ahí de Balenciaga qué? La edad, la edad. Pregúntale a la marca cómo ha hecho eso”, finalizó.

Estas palabras, según reseñó el portal Terra, serían una forma indirecta de atacar a Clara Chía, quien ahora influye bastante en el aspecto físico y los looks que adoptó el español a su imagen desde hace meses. La joven de 23 años estaría detrás de estos cambios que hizo en su armario, buscando verse más juvenil y moderno.

La pareja fue captada caminando por Barcelona. - Foto: Europa Press

Por el momento se desconoce si estos comentarios surgieron bajo una dinámica de humor o si realmente se despertó una molestia en Ibai por las palabras de Piqué.