Clara Chía no se salvó; Shakira le habría tirado pullas en su nueva canción con Karol G: “No tiene buena mano”

Shakira y Karol G sorprendieron a millones de personas en el mundo con el lanzamiento oficial de su tema TQG, una colaboración femenina que prometió bastante desde que se anunció. Ambas colombianas se unieron tras años de espera, dejando sin palabras a sus seguidores por el profesionalismo y sensualidad que plasmaron.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

La paisa y la barranquillera dejaron sin palabras con la unión que hicieron, combinando sus voces y sus estilos para conquistar a un público diverso. Cada una le imprimió su sello, dándole un toque especial de sensualidad y profesionalismo a la letra.

Ante el estreno de TQG, Shakira y Karol G llamaron la atención de los curiosos con una serie de frases, las cuales eran, al parecer, pullas en contra de sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA. Las dos artistas concentraron sus intenciones en una letra directa y precisa, donde le cantaban a quienes buscaban ocupar el vacío de un amor con nuevos romances.

Pese a que los fanáticos asumieron que este proyecto era otro escenario para que Shakira le cantara a Piqué, por lo que vivieron en el pasado, más de uno se percató de los ‘vainazos’ que habría tirado la barranquillera en contra de Clara Chía, la nueva pareja sentimental del exfutbolista. Pese a que no la mencionó ni hizo un juego de palabras como en la Bzrp Music Session #53, los usuarios de plataformas digitales detectaron referencias dedicadas a la joven catalana.

De acuerdo con lo que registraron medios como Lecturas y El Mundo, la colombiana habría adoptado esta canción a su realidad y lanzó un par de comentarios en los que hacía énfasis en que no estaba compitiendo con ninguna mujer por un hombre. En las líneas que interpretó se escuchó cuando le pidió “a la nueva novia” de su expareja que dejara de estar tirando y se diera cuenta de los cambios físicos que tuvo.

“Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, cantó Shakira, mientras lucía un sensual y ceñido vestido de color azul, el cual combinaba con un contexto frío y helado.

Shakira en el videoclip de TQG, colaboración con Karol G. - Foto: Fotograma, 1:09, TQG - YouTube Karol G

De igual manera, otra pulla que sería para Clara Chía estaba enfocada en nada de lo que hacía la española le daba rabia a la cantante, por lo que optaba era por reírse y tomárselo con gracia.

“Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, lo que tu novia me tiró, eso no da rabia... yo me río”, dice el tema creador por Karol G.

Por último, uno de los enfoques que más llamó la atención fueron las palabras que cantó Shakira, afirmando que aquella mujer tenía mala mano y el físico de su ex era completamente distinto al que ella veía cuando estaban juntos.

“Que no tiene buena mano, que yo al menos te tenía bonito”, puntualiza en uno de los fragmentos.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

A pesar de que Gerard Piqué no se pronunció hasta el momento por esta propuesta musical, los fanáticos siguen apuntándole a otras indirectas que tiró la barranquillera con estas frases, específicamente donde habló de sus cambios, su transformación como mujer y la poca importancia que le da actualmente a lo que fue su relación pasada.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido…”, interpretó la colombiana, quien lució sus curvas y su belleza frente a las cámaras.

El videoclip de TQG ya sumó cerca de cinco millones de reproducciones en YouTube, teniendo en cuenta que se estrenó el 24 de febrero de 2023 a las 12:00 a.m.