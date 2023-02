Gerard Piqué estuvo de viaje con Clara Chía en un lugar secreto; fueron a un sitio que nunca visitó con Shakira

Gerard Piqué se convirtió en protagonista de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, debido a todo el alboroto que causó su ruptura amorosa con Shakira y la nueva relación sentimental que construyó con Clara Chía Martí. El deportista despertó toda clase de reacciones en los usuarios de redes sociales, quienes suelen criticarlo y reprocharlo por sus contenidos.

En medio del auge que tomó como figura pública en la prensa española, el exfutbolista decidió seguir su vida y sus proyectos personales, centrando su atención en sus hijos, Milan y Sasha; la Kings League, y la relación amorosa que sostiene en la actualidad con la joven de 23 años. El empresario pasó la página y se sacudió las opiniones negativas que llegaron en su contra por decisiones que se tomaron en el pasado.

Sin embargo, paparazis y periodistas decidieron seguirle los pasos en cada uno de sus eventos y apariciones en público, captando ciertos movimientos en la rutina que suele llevar. Gerard Piqué optó por escabullirse y disfrutar de espacios alejados de las cámaras y los curiosos, tomando por sorpresa a sus fieles seguidores.

Recientemente, el exdefensa del FC Barcelona llamó la atención durante una de sus transmisiones por Twitch, donde ya suma más de dos millones de seguidores, ya que reveló que tuvo un escape días atrás y realizó una actividad de su pasado. El empresario no mencionó a Clara Chía, pero sí se conoció por distintas fuentes que ambos se divirtieron esquiando.

Piqué relató que esquió después de 25 años de haberlo hecho, por lo que logró conectar con esa parte de su pasado que había dejado atrás. El deportista también señaló que no revelaría el sitio en el que estuvo, pues gozaba plenamente de la ausencia de periodistas o cámaras siguiéndolo por todos lados.

“He esquiado hoy, 25 años después de mi última esquiada. He sentido cosas de cuando era niño. Eso sí, no quiero decir el sitio, quiero volver a ir y evitar que la gente moleste. Y es que depende del momento, la gente te ve esquiando, te pide fotos y te caes, y te sacan otra foto. Pero ha estado muy bien”, mencionó el español en su transmisión, tirando indirectas sobre este sitio al que nunca fue en compañía de Shakira.

Sin embargo, medios españoles no perdieron la oportunidad para hablar sobre este plan que llevó a cabo el catalán, develando el lugar secreto al que asistió en compañía de Clara Chía. Una famosa periodista mencionó información que recibió, desmintiendo lo que se comentó al inicio sobre el supuesto viaje del exfutbolista a Baqueria-Beret.

De acuerdo con lo que reveló Lorena Vásquez en conversación con Y ahora Sonsoles, Piqué no estuvo en Baqueria-Beret con su novia, tal y como lo dijeron otros medios. La comunicadora reveló que el exintegrante del cuadro catalán estuvo realmente en la Estació d’Esquí de Masella, un espacio alejado poco concurrido por famosos o periodistas.

“No han estado, lo he visto en algunos medios, pero han escogido otra estación que no es Baqueria-Beret, que está más cerca a Barcelona. Han estado en la Estació d’Esquí de Masella, han escogido un lugar con menos periodistas, menos famosos y que es más fácil pasar desapercibido. No quiso decirlo, pero sabemos porque diferentes personas lo vieron con Clara Chía”, dijo la periodista, integrante también de Las mamarazzis.

Esta estrategia de Gerard habría funcionado a la perfección, pues al momento de contar su experiencia se le notaría la tranquilidad y satisfacción de desconectarse de la presión mediática y el constante acoso de la prensa.

Es importante recordar que el deportista y la joven de 23 años aprendieron a lidiar con las miradas y las cámaras de los curiosos, reflejando una actitud más serena y desafiante en los lugares que visitan.