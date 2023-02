Periodista español la emprende contra Shakira y aplaude canción de Clara Chía que ‘humilla’ a la colombiana

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que superó los 200 millones de reproducciones en YouTube, no solo convirtió a Gerard Piqué en el principal foco de los medios internacionales del entretenimiento, sino que también puso en el ojo del huracán a Clara Chía Martí, su nueva novia.

En menos de un año, la catalana ha pasado del absoluto anonimato a tener un impacto mediático enorme por su relación con el exfutbolista. No son pocos los que creen que fue la culpable de la ruptura entre el futbolista y la artista barranquillera, por lo que ha sido víctima de miles de ataques en las redes sociales.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

La joven, sin embargo, también ha recibido el apoyo de algunas personas y recientemente el canal Telecinco compartió la canción que crearon para ‘defender’ a Clara Chía. El medio de comunicación no dudó en mostrar el resultado y puso la canción a todo volumen en frente de la casa de la barranquillera.

“Perdón, ya cogí otro mood. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud”, dice inicialmente el tema musical.

Además, añade: “Las dos amamos la mermelada, pero hace días que está caducada. Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portadas de revistas y la canción en las listas. El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka Waka no te lucra y conmigo sí facturas”.

La parodia de Telecinco se volvió viral rápidamente. - Foto: Twitter: Luis del Rosal

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

Luis del Rosal, periodista y escritor español, no dejó pasar por alto la viralización que tuvo la canción y celebró que se haya publicado esta versión de Telecinco, en la cual “la mala” de la historia es la artista colombiana.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el comunicador, quien vive en el norte de la nación ibérica, mostró todo su apoyo a la joven catalana y señaló que Shakira debería pasar la página. Asimismo, revivió unas viejas declaraciones de la barranquillera.

“¡TOMA YA! Clara Chía responde a Shakira de forma contundente y en forma de canción. Bravo por la catalana”, manifestó inicialmente Del Rosal, que recibió todo tipo de comentarios.

Luego, precisó: “Shakira declaró en 2020 que no estaba cómoda con la idea de que su pareja pudiera encasillarla en el concepto de esposa. ‘El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante’, enfatizó.

Ante la polémica que causó en las redes sociales, El Nacional de Cataluña mencionó que el programa Fiesta, de Telecinco, eligió a María Verdoy para que fuera la encargada de ponerle voz a este trabajo musical. El informativo recalcó que esa canción es “una humillación” para Shakira.

Shakira declaró en 2020 que no estaba cómoda con la idea de que su pareja pudiera encasillarla en el concepto de esposa. "El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. — Luis del Rosal (@LuisdelRosal) February 14, 2023

Clara Chía y Shakira ya se conocían dese hace tiempo. - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

La colombiana también ha sido criticada en los últimos días. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“También ha sido infiel”

Ese medio también reveló esta semana nuevos detalles sobre cómo empezó la relación entre la joven de 23 años y el exfutbolista, puntualizando que Clara Chía sí tenía novio cuando comenzó a salir sentimentalmente con Piqué.

El Nacional, incluso, citó al periodista Jordi Martin, quien confirmó que la catalana era la pareja del hermano de uno de los mejores amigos del exjugador del Barcelona, el cual trabajaba en Kosmos.

“Martin, el enemigo público de Gerard Piqué, desveló que Clara Chía Martí también tenía pareja cuando empezó a salir con el catalán. El joven, del que se desconoce su nombre, era un gran amigo de Piqué. Trabajaba en Kosmos. Cuando se hizo oficial la relación de Clara y Piqué, este le despidió”, agregó.

Posteriormente, indicó: “El paparazi indicó que Piqué y Clara se veían a escondidas de Shakira y el novio de la joven. Esta relación no solo comenzó engañando a Shakira, sino también al novio de Clara. La infidelidad ha rodeado al trío más famoso del último año”.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año. - Foto: Instagram: Jordi Martín

Clara también tenía pareja cuando comenzó a salir con Piqué. - Foto: Instagram

Cabe recodar que el famoso periodista ya había dado a conocer esta información hace unos meses en el programa El gordo y la flaca, ya que tuvo acceso a algunos testimonios de personas cercanas al exfutbolista.

“Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio y cambiaron teléfonos. Empezaron a salir a escondidas. Piqué no solo le bajó la novia a este sujeto, sino que también lo despidió de Kosmos”, afirmó Martin en aquel momento.