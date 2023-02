La propuesta de Jorge Celedón a Piqué para reconquistar a Shakira

Shakira y Gerard Piqué han estado en las portadas de los medios de comunicación internacional debido a su ruptura el pasado 4 de junio de 2022. Desde entonces, cada paso que dan se convierte en tendencia, como la última canción lanzada por la barranquillera hacia su expareja y Clara Chía, la joven de 23 años con la que le fue infiel.

Clara Chía y Gerard Piqué ya llevan más de un año juntos. - Foto: Instagram

Cabe resaltar que Music Sessions # 53 no ha sido el único sencillo musical que Shakira compuso para desahogarse y pasar la tusa. Te felicito y Monotonía también hicieron parte de esta historia que parece no llegar a su fin, pues cada día salen más y más detalles sobre ello.

Fueron varios artistas quienes comentaron sobre las letras de las canciones que la colombiana le ha hecho a Piqué y su actual pareja, entre esos el cantante Jorge Celedón, quien no dudó en darle un consejo al español si lo que quiere es que Shakira lo perdone.

El cantante vallenato le dio un consejo a Piqué. - Foto: getty images

En un video publicado a través de su cuenta de Instagram, el artista vallenato quiso darle un empujón al exdefensa para que reconquiste a la colombiana. “@3gerardpique yo sé que con esta canción la vuelves a conquistar 🤣🤣Vamos a llevarle serenata a @shakira 🌹”, y de fondo se escuchaba su reconocido éxito musical ‘Cuatro rosas’.

El clip inicia con una parte de la canción de Shakira junto a Bizarrap donde dice: “yo solo hago música perdón que te salpique”, y luego aparece el exfutbolista llorando en medio de un partido de fútbol cuando hacía parte del Barcelona F.C.

Seguido a esas imágenes aparecieron varias donde se veía cuando Piqué y Shakira eran pareja y solían frecuentar eventos juntos. Sin duda, esta publicación ha logrado cautivar a los seguidores de Jorge Celedón, quienes comentaron: “Shakira va a disfrutar de la serenata, seguro que sí, pero de que no vuelve con él le ponemos la firma”; “Shakira le mete esas cuatro rosas por el ...😂”; “Pero no serían solo cuatro rosas”; “Echándole leña al fuego 😂🔥🔥”; “Esa es, maestrooooo jajajaja con esa cae cualquiera…. ¡Salud!”.

¿No se soportan? Abogado de Shakira y Piqué reveló cómo es la relación actual de la pareja

Desde que Shakira y Piqué firmaron los papeles por temas legales, la expareja ha tratado de mantenerse al margen por el bien de sus hijos, pero se sabe que entre ellos no existe la cordialidad ni hay contacto. Su relación parece como si fueran “perros y gatos”, pues ambos se envían indirectas, Shakira con sus canciones y Gerard Piqué publicando fotos con su nueva novia, Clara Chía.

Ramón Tamborero, abogado del exfutbolista, ha dado a conocer algunos detalles sobre la relación actual que llevan estas dos celebridades y sostuvo que sus clientes no tienen pensado ser amigos y no existe ninguna posibilidad de que esto suceda. “¿Ser amigo de tu expareja? No, no, eso es utópico”, dijo en ‘La Vanguardia’.

También añadió: “Lo repito a mis clientes: una vez ya firmado vuestro convenio de divorcio, os aconsejo meterlo en un cajón… ¡y a dialogar!”, pero esto no ocurrió con Shakira y Piqué, pues en varios encuentros se ha podido notar que no se determinan.

Shakira y Piqué ratificaron en el juzgado su acuerdo de separación Europa Press Reportajes / Europa Press 30/11/2022 - Foto: Europa Press

Cabe recordar que el especialista ya había hablado con la prensa internacional cuando la expareja se encontró en los tribunales de España para legalizar su ruptura y acordar la custodia de Milan y Sasha, a quienes tienen como prioridad aún en medio de sus diferencias.

“Han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos, que no fuesen los protagonistas”, aseguró el abogado, puntualizando en que la colombiana y el español fueron muy inteligentes al momento de decidir en su separación.