Shakira y Gerard Piqué vivieron ‘frío’ encuentro en evento de su hijo; tuvieron particulares actitudes

Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en dos de los famosos más comentados en los medios internacionales desde 2022, luego de que hicieran oficial su ruptura amorosa a mitad de año. Ambos quedaron como centro de noticias y publicaciones, debido a los cambios radicales que hicieron en sus vidas personales, profesionales y privadas.

El exfutbolista y la cantante colombiana decidieron tomar caminos distintos, centrando su atención en los pequeños Milan y Sasha, frutos de la relación que sostuvieron por más de diez años. Las celebridades se limitaron a decidir lo mejor para el bienestar de sus hijos, comunicándose para lo necesario sin cruzar la línea que trazaron desde junio de 2022.

En medio del proceso que atravesó la familia Piqué Mebarak, las miradas de los curiosos se posaron sobre un video que salió a la luz, donde una persona captó un inesperado ‘encuentro’ entre Shakira y el español. Los dos coincidieron en un evento de su primogénito, despertando intriga entre los asistentes por las particulares actitudes que mostraron.

De acuerdo con lo que quedó grabado en un post de Instagram, una persona registró un sorpresivo momento en el que coincidieron Shakira y Piqué en un partido de su pequeño hijo, Milan. Los dos fueron por separado, robándose la atención de quienes detallaron sus comportamientos durante el encuentro deportivo.

Según reseñó Vanitatis de El Confidencial y El Tiempo, un video fue la prueba del incómodo momento que vivieron las dos celebridades mientras veían a su niño llevando a cabo un partido con su equipo. La barranquillera estaba en primera fila junto a su mamá, Nidia Ripoll, apoyando a los menores en compañía de Sasha y otros pequeños.

La artista saltaba, gritaba, aplaudía y chocaba las manos con otros padres que estaban junto a ella, celebrando el talento de los jugadores. Las interacciones se veían genuinas y divertidas, esquivando las miradas de quienes estaban a su alrededor.

Por su parte, Gerard Piqué se mostró a unos cuantos metros de Shakira, alejado de la multitud y plasmando su gesto de seriedad. El exdefensa del FC Barcelona no festejaba, no quitaba la mirada de su hijo y no interactuaba con otras personas que estaban ubicadas en la gradería del lugar.

El catalán llevaba puesto un gorro negro, un saco del mismo color y un aspecto bastante discreto. Shakira, por el contrario, tenía su pelo semi recogido, una chaqueta colorida y un pantalón oscuro.

“Cuando vas al partido de tu hermano y te encuentras a Shakira y Piqué”, escribió el usuario en el video que fue reposteado por varias cuentas.

Este frío ‘encuentro’, que ocurrió días atrás, demostró lo cortante y distanciada que es la relación entre la cantante y el deportista, quienes en otros espacios se evadieron y reflejaron el poco interés en compartir. Los dos se ignoraron, nunca cruzaron miradas y se centraron en el partido de Milan, tal y como ocurrió en el pasado.

En medio de rumores sobre una posible reacción negativa por lo que salió a la luz, Piqué y Clara Chía decidieron ponerles fin a estos rumores y evidenciar la unión y felicidad que viven. La pareja fue vista en público y no dudó en demostrar lo tranquila, serena y desinteresada que estaba por lo que se mencionaba de Shakira.

De acuerdo con lo que informó El Nacional de Cataluña, los dos españoles continuaron su vida sin problema alguno, esquivando preguntas y guardando silencio sobre situaciones controversiales. Los enamorados estuvieron de plan en Badalona, donde se realizaría la final de la Copa Catalunya.

Clara Chía y Piqué asistieron al evento donde disputaría el F.C. Andorra, equipo del que es presidente el exfutbolista. El cuadro logró ganar y marcar un gol frente al Badalona Futur, el cual pintaba como buen contrincante.

La joven de 23 años fue una de las que cautivó con su aparición en la cita deportiva, ya que no lució lente, llevó su rostro alto y se mantuvo de la mano de su compañero sentimental. La relacionista pública dejó claro su gusto por este deporte, ubicándose en el palco donde presenció el partido.

En una serie de contenidos se observó que el empresario y su novia llegaron al lugar, sonrieron, saludaron y continuaron su camino, sin detenerse o afectarse por las cámaras que estaban allí. El Nacional de Cataluña puntualizó que la “complicidad” de la pareja era evidente, pasando la página con lo que “haría Shakira”.

“La complicidad de Piqué y Clara es más que notable, se ven felices, ajenos al mal rollito que les llega desde el más allá. Carcajadas, muestras de afecto, juntos y compenetrados: una relación sana y fuerte. Da gusto verlos”, escribió el medio español.

De igual manera, el informativo agregó que esta clase de imágenes sería un duro golpe contra Shakira, ya que sus “dardos” y pullas no afectarían en lo más mínimo a los españoles. El portal indicó que esta respuesta indiferente sería más dolorosa que cualquier otra cosa.

“Estas imágenes harán todavía más daño a Shakira, porque sus dardos o no impactan en la diana o no hacen daño, son de juguete. Todo tiene un límite, el dolor provoca tolerancia y resistencia. Al final te vuelves inmune, todo te da igual. Da la impresión que Gerard y Clara Chía están en esta fase”, reseñó.

En una serie de contenidos se logró apreciar que la joven estuvo junto a Piqué toda la velada, ambos rieron, dialogaron con otras personas que estaban en los palcos y se interesaron por el juego.

