Shakira y la foto de su último San Valentín con Piqué que ‘alborotó’ a los fans; le piden que la borre

Shakira y Gerard Piqué sorprendieron a millones de personas con el anuncio de su ruptura amorosa en 2022, luego de sostener un vínculo por más de diez años. Los dos famosos no lograron rescatar su relación y pasaron la página, abriéndole la puerta a nuevos cambios en sus vidas.

Las celebridades cortaron todo vínculo y comunicación, centrándose únicamente en el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha, quienes quedaron en el medio de su separación. El exfutbolista y la cantante evitaron cruzarse en sitios públicos y optaron por ignorarse mutuamente.

Shakira y Piqué anunciaron su ruptura en junio de 2022, pero habrían terminado en abril del mismo año. - Foto: Instagram @3gerardpique

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de miles de personas en redes sociales fue que Shakira y Piqué aún se siguen en Instagram y conservan las fotografías que subieron a la plataforma digital desde que empezaron su romance. Ninguno de los dos eliminó o quitó estos recuerdos, por lo que más de un usuario aprovechó para reprochar y criticar.

De hecho, en medio de la celebración de San Valentín, los fanáticos y curiosos en el perfil de Shakira hallaron una fotografía que subió la cantante exactamente hace un año, donde posó muy amorosa junto a Piqué. Los dos sonríen y miran a la cámara, abrazándose y plasmando lo contentos que estarían.

La colombiana compartió esta postal por la fecha especial, reflejando que tenía su corazón emocionado al lado del exfutbolista, sin imaginar lo que ocurriría meses después.

“Feliz día de San Valentín – Happy Valentine’s Day”, escribió en el pie de foto, junto a algunos emojis.

Sin embargo, este detalle amoroso que aún se conserva en la cuenta oficial de Shakira desató un gran alboroto en los seguidores de la artista, ya que le pidieron que la borrara u ocultara, pues el español no merecía esto. Otras personas, por el contrario, recordaron con nostalgia la instantánea y no podían creer que ya hubiera pasado un año desde este momento.

Shakira asiste a los Premios Ivor Novello 2022 el 19 de mayo de 2022 en Londres, Inglaterra, cuando ya había terminado con Piqué (Foto de Dave J Hogan/Dave J. Hogan/Getty Images) - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

“Un año de esto”, “Que no la borre, que quede como testimonio de la fidelidad y la lealtad que ella le ha tenido al padre de sus hijos y que sus hijos lo sepan siempre”, “Clara-mente ya andaba en Casio”, “Hace un año”, “Borra esta foto”, “Vive tu duelo como quieras”, “Bórrala”, “Hoy todo diferente, pero tú, Shakira, eres una nueva mujer”, “Elimina esta foto, porfa”, “14/02/2023 todo murió”, “Claramente borra esta foto”, “Hace un año de esta foto”, “Tienes que borrar esta foto, claramente”, “Hija, ya borre eso”, “Haceme el favor y borras esta foto”, “Amiga, borra esta foto, ya no hay nada”, “Bórralo, este no merece estar en tu perfil”, entre otros comentarios.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

Piqué reveló si eliminó a Shakira de sus contactos

Recientemente, Gerard Piqué sorprendió a más de uno con una inesperada respuesta que dio en una entrevista con un creador de contenido, donde terminó mencionando a Shakira. El deportista sostuvo un diálogo con John Nellis, quien indagó sobre fútbol y la industria deportiva, conociendo opiniones del catalán.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

Lo particular de esto fue que salió a la luz un interrogante en medio de la charla, la cual era genérica y chismoseaba un poco sobre la vida personal del español. El entrevistador quiso saber cuál era la persona más famosa que tenía en sus contactos, pero que no se relacionaba con el fútbol.

“Quiero preguntarte esto. En tu teléfono, ¿cuál es el contacto, no relacionado con el fútbol, más famoso que tienes?”, dijo Nellis en el video, publicado en su canal de YouTube.

Piqué se mostró pensativo y analizó la pregunta, soltando una respuesta que pocos se imaginaron. El empresario afirmó que entre sus contactos la más famosa era Shakira, con quien había sostenido una relación amorosa, ya que sumaba un gran número de fanáticos en espacios digitales.

En este espacio también señaló que, si fuera sobre alguien de la industria del fútbol, diría que Cristiano Ronaldo, una de las personas más seguidas en redes sociales.

El exfutbolista mencionó a su expareja en una entrevista que concedió para hablar de fútbol. - Foto: YouTube John Nellis

“Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estas diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo ahora”, aseguró en la charla.

Con esta respuesta, el exdefensa del FC Barcelona confirmó que aún conserva el contacto de su expareja, pese a que muchos afirmaron que se habían eliminado y dejado de seguir. El deportista no borró a la colombiana de estas plataformas, por lo que exaltó la fama que tiene en la actualidad.