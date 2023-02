“Las mujeres facturan”: Shakira lanzó nueva línea de ropa inspirada en su ‘tiraera’ contra Piqué

La ‘tiraera’ de Shakira contra su expareja Gerard Piqué sigue haciendo mover la registradora de la colombiana, pues los versos de la Music Sessions #53 que hizo la cantante con el productor argentino ha roto récords de toda índole, pues no solamente las búsquedas en internet se dispararon, sino también los precios de las acciones de las marcas que menciona.

Y es que los versos fueron tan contundentes que se volvieron tendencia en las redes sociales, especialmente aquella que dice Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Al punto de que la sobrina de la barranquillera diseñó una sudadera -que estará disponible en una edición limitada- con la afamada frase.

La diseñadora retrató la imagen de la artista tal como sale en el videoclip, con audífonos y su icónica cabellera, con algunos delicados trazos, mientras que los auriculares tienen varios colores entre verde y magenta. Además de varios signo pesos ($) que se desprenden de los ojos imitando lo que -según la canción- antes eran lágrimas.

sudadera de Shakira que nace después de la Music Session 53 con Bizarrap - Foto: twitter @shakira

La artista dio a conocer el modelo mediante su cuenta de Twitter en donde escribió: “Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://shakira.store”.

Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ — Shakira (@shakira) February 17, 2023

Shakira no para y va a contar todo

Un mes después del lanzamiento, la producción musical en YouTube alcanzó más de 324 millones 700.000 visualizaciones. Hay que decir que de acuerdo con una fuente musical con la que el diario británico The Sun pudo hablar, afirmó que “su próximo álbum definitivamente será un disco revelador y no tendrá reparos en dejar que todos sepan lo que sucedió”.

sudadera Shakira music session 53 con Bizarrap bzrp - Foto: twitter @shakira

“Ella estaba trabajando en otro disco antes de tener sospechas sobre la infidelidad, por lo que esas canciones se están reescribiendo con nuevos finales para darles a los fanáticos una imagen más completa de la verdad”, agregó la fuente.

“Aquellos que han escuchado fragmentos dicen que combina latín, rock y hip hop y es más empoderador que enojado. Shakira también ha estado golpeando a su ex, ya que parece haber superado rápidamente su ruptura”, de acuerdo con lo que registró la prensa británica en Mirror.

Todo parece indicar que lo que se viene será mucho más fuerte, pese a que en los últimos meses se logra escucharla cantar lo que sería la crónica de una muerte anunciada:

Shakira sigue rompiéndola con su canción- Getty Images - Foto: Getty Images

“Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti [...] Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos [...] Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva’, hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, y muchos otros, dan cuenta de qué era lo que estaba sucediendo realmente en la pareja.

La cantante fue animada por miles de personas en el mundo - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, rezan más versos de lo que muchos llamaron la ‘tiraera’ de Shakira, que hizo en colaboración con Bizarrap.

La cantante en el videoclip con Bizarrap. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara... mente es igualita que tú. Pa’tipos como tú. A ti te quedé grande. [...], canta la colombiana refiriéndose a la nueva novia de Piqué, Clara Chía.

Piqué y Clara Chía

De otro lado, según Socialité, Piqué habría roto un pacto que hizo con su expareja al momento de su separación. Este acuerdo señala que ninguno de los dos podía dejarse ver en público con pareja nueva hasta un año después de la ruptura amorosa.

Para nadie es un secreto que Clara ha sido portada de muchos medios, tras la forma en que empezó su relación con Gerard.

Recientemente Gerard Piqué compartió una foto con su nueva pareja. - Foto: Instagram

Recientemente, se conocieron detalles de la vida de la española y no necesariamente agradables, lo que haría dudar al exfutbolista sobre las intenciones que tenga en el futuro con su nueva novia. El diario El Nacional de España expuso en su noticia que la joven “también ha sido infiel”.

Según reveló Jordi Martin, mientras estaba saliendo con el deportista, Clara Chía se encontraba en una relación nada más y nada menos que con un gran amigo de Piqué.

La joven tenía una relación con el hermano menor del mejor amigo del exjugador de Barcelona. En el momento en que se hizo oficial su relación actual, Clara fue despedida de su trabajo en Kosmos y, según rumoran, fue para que pudiera contratar una nueva pareja, ya que ella decidió irse con el ex de Shakira.

Luego de que se hiciera pública la relación entre Piqué y Chía, muchas historias y situaciones salieron a la luz. Entre ellas, los primeros encuentros que tuvo Shakira con Clara. Esto debido a que antes de que finalizara la relación, la joven se encontraba trabajando para las oficinas de la compañía del catalán.