Clara Chía y Gerard Piqué fueron captados juntos tras pulla de Shakira; se mostraron distantes y bastante serios

Shakira se robó las miradas de millones de personas en las redes sociales, debido a una serie de contenidos que publicó en su cuenta oficial de Instagram durante la celebración de San Valentín. La colombiana plasmó cómo disfrutó de esta fecha, publicando fotos y videos bastante particulares.

De acuerdo con lo que se detalló, la colombiana optó por subir un inesperado clip en el que representó una escena inusual y sarcástica. La barranquillera aparecía luciendo unos tazones bastante altos, trapeando una alfombra y cantando parte de la letra del tema Kill Bill, de SZA.

Estas imágenes fueron tomadas como una pulla por parte de Shakira para Piqué y Clara Chía, ya que la canción decía lo siguiente: “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.

A pesar de que la pareja de españoles no se pronunció al respecto y guardó silencio durante la festividad de San Valentín, las miradas de los usuarios de redes sociales se posaron sobre una imagen que salió a la luz, donde se reflejaba una particular actitud de ambos. El exfutbolista y su joven novia fueron captados por un medio, el cual enfatizó en los sorpresivos gestos que tenían en sus rostros.

De acuerdo con lo que comentó Europa Press, Clara Chía y Gerard Piqué fueron protagonistas de un contenido, el cual se grabó a las afueras del edificio en el que viven. Una reportera detalló el momento exacto en el que salían del parqueadero en la camioneta del catalán, reflejando una inusual dinámica entre ellos.

Según comentó el medio español, el deportista y la relacionista pública aparecieron al interior del vehículo, bastantes serios y distantes, a diferencia de otras ocasiones en las que se les vio riendo, hablando y bromeando entre ellos. Cada uno iba mirando hacia el frente, sin interactuar o compartir.

Europa Press mencionó en un artículo que, posiblemente, la pareja de catalanes no vio con buenos ojos el contenido que publicó Shakira, por lo que cual les cambió el semblante que proyectaron anteriormente cuando fueron vistos por los paparazis.

Por el momento se desconoce si Clara Chía o Piqué opinaron algo al respecto, teniendo en cuenta que el exfutbolista aún se sigue con la barranquillera en las plataformas digitales.

Clara Chía habría presionado a Piqué para que hiciera pública su ruptura con Shakira

Shakira y Gerard Piqué llamaron la atención de miles de personas en el mundo con la ruptura amorosa que vivieron. En medio del auge que tomó esta separación, una de las que tomó relevancia en la prensa española fue Clara Chía, actual novia del español, quien habría influido en el fin de esta historia.

A pesar de que Gerard Piqué confirmó su noviazgo con la joven catalana a través de las redes sociales, las miradas de los paparazzis, periodistas y curiosos se ubicaron sobre una información que salió a la luz, la cual involucraba directamente a Shakira. Un comunicador español fue el encargado de comentar sobre el romance de la española con el empresario de Kosmos, afirmando que fue un punto el que cambió el rumbo de todo.

Según señaló Roberto Antolín, periodista español, Clara Chía fue pieza clave para que se hiciera oficial la ruptura entre Piqué y Shakira, ya que presionó al exfutbolista para que revelara públicamente el fin de esta relación. La joven, de 23 años, habría mencionado que no quería ser “una más”, por lo que condicionó a su pareja.

“Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”, dijo el comunicador en redes sociales.

De igual forma, según reseñó Univisión, fue en ese momento en que Gerard Piqué decidió hablar con la colombiana para que publicaran el comunicado de su ruptura.

“Entonces Piqué presiona a la artista con: ‘Oye, o sacas el comunicado diciendo que tú y yo no estamos juntos o si no lo voy a hacer yo y te voy a dejar a ti peor’. Ahí ella saca el escrito”, agregó.