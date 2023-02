Shakira no se olvida de Piqué en San Valentín y enciende las redes con nuevo video: “Tal vez mate a mi ex”

Shakira, que es una de las artistas colombianas más importantes a nivel mundial, se convirtió nuevamente en tendencia este martes en las diferentes redes sociales después de que publicó un video en medio de la celebración del Día de San Valentín.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la barranquillera compartió la pieza audiovisual en la que aparece en la cocina de su casa bailando la canción Kill Bill, interpretada por la estadounidense SZA.

Shakira pasa su primer Día de San Valentín tras su separación con Piqué. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

“I might, i might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? I might kill my ex, i still love him, though. Rather be in jail than alone”, dice la estrofa que compartió la colombiana.

Esa parte de la famosa canción traduce: “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.

Pese a que no acompañó la publicación con ningún texto, los seguidores de Shakira manifestaron en las plataformas digitales que la artista no dejó pasar por alto el día de los enamorados y le mandó una nueva indirecta a Gerard Piqué, quien actualmente tiene una relación sentimental con Clara Chía.

'Kill Bill' fue lanzada por SZA en diciembre pasado - Foto: Instagram: SZA

La artista no dejó pasar por alto esta fecha especial - Foto: Instagram @shakira

El video, de igual manera, se hizo rápidamente viral y recibió en menos de una hora más de 650.000 likes. Además, algunas personalidades de la farándula internacional y nacional comentaron la publicación.

Cabe mencionar que la cantante colombiana también felicitó este martes a través de su cuenta oficial en Twitter a Karol G, quien esta cumpliendo 32 años de edad.

La cantante recibió cientos de mensajes. - Foto: Europa Press

Confirman que Shakira y Piqué sí volvieron

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que fue lanzada a principios de enero, provocó una lluvia de reacciones en las diferentes redes sociales. Incluso, se empezó a rumorar que una de las frases que aparece en esta sí sucedió en realidad.

Ante la divulgación de estas especulaciones, El Periódico de Barcelona aseguró la semana pasada que Piqué sí buscó a la colombiana luego de su primera separación, en marzo de 2022, enfatizando que la colombiana decidió darle una segunda oportunidad.

“Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Piqué y Shakira tomaron la decisión de separarse a mediados del mes de marzo. Venían arrastrando una severa crisis desde hacía algunos meses. Pero en abril de 2022 ambos se dieron una segunda oportunidad y apostaron por intentarlo de nuevo. Los pormenores nos los guardamos para otra ocasión”.

El rotativo también aprovechó la coyuntura para mostrar el testimonio de una persona allegada a la artista barranquillera, quien ratificó que Shakira no sabía nada de la relación que sostenía el empresario con Clara Chía.

Shakira no sabía inicialmente nada de la relación de Piqué y Clara Chía - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

Shakira y Piqué volvieron en abril de 2022 - Foto: AFP / Bryan R. Smith

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, concluyó.