¿No se soportan? Abogado de Shakira y Piqué reveló cómo es la relación actual de la pareja

Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de distintas noticias en los medios internacionales, debido a todo el proceso de separación que llevaron a cabo en 2022, luego de que hicieran oficial su ruptura amorosa. Los dos tomaron caminos diferentes, dejando atrás toda la historia que construyeron desde 2010.

En junio de 2022, Shakira y Piqué le confirmaban al mundo lo que ya era un secreto a voces: la relación había llegado a su fin. - Foto: afp

Y es que desde que firmaron los papeles por temas legales, la expareja ha tratado de mantenerse al margen por el bien de sus hijos, pero se sabe que entre ellos no existe la cordialidad ni hay contacto. Su relación parece como si fueran “perros y gatos” pues ambos se envían indirectas, Shakira con sus canciones y Gerard Piqué publicando fotos con su nueva novia, Clara Chía.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

El abogado del exfutbolista ha dado a conocer algunos detalles sobre la relación actual que llevan estas dos celebridades y sostuvo que sus clientes no tienen pensado ser amigos, no existe ninguna posibilidad de que esto suceda. “¿Ser amigo de tu expareja? No, no, eso es utópico”, dijo Ramón Tamborero en ‘La Vanguardia’.

También añadió: “Lo repito a mis clientes: una vez ya firmado vuestro convenio de divorcio, os aconsejo meterlo en un cajón… ¡y a dialogar!”, pero esto no ocurrió con Shakira y Piqué, pues en varios encuentros se ha podido notar que no se determinan.

Cabe recordar que el especialista ya había hablado con la prensa cuando la expareja se encontró en los tribunales para legalizar su ruptura y acordar la custodia de Milan y Sasha.

“Han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos, que no fuesen los protagonistas”, dijo el abogado, puntualizando en que la colombiana y el español fueron muy inteligentes al momento de decidir en su separación.

Shakira y Piqué ratificaron en el juzgado su acuerdo de separación. Europa Press Reportajes / Europa Press - Foto: Europa Press

El español también aprovechó para revelar que todas las negociaciones tomaron un total de siete meses, despertando curiosidad sobre desde cuándo estaban buscando la separación y el camino a futuro de los menores de edad. Ramón Tamborero, según recogió el medio, mencionó que se dieron diversas reuniones preparatorias, las cuales abrieron paso a la cita final para registrar toda la decisión final.

Según se confirmó, este documento se concretó después de trece horas de reunión, dejando de lado todos los conflictos y centrando la atención en un camino específico para no afectar a sus hijos.

“El acuerdo era complejo y precisó de reuniones preparatorias (...) La reunión decisiva de la firma duró trece horas. Es mejor un mal pacto que una buena sentencia (...)”, recogió el portal.

Shakira no se olvida de Piqué en San Valentín y enciende las redes con nuevo video: “Tal vez mate a mi ex”

Shakira, que es una de las artistas colombianas más importantes a nivel mundial, se convirtió nuevamente en tendencia este martes en las diferentes redes sociales después de que publicó un video en medio de la celebración del Día de San Valentín.

Shakira volvió a ser tendencia en las redes. - Foto: Instagram: Shakira

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la barranquillera compartió la pieza audiovisual en la que aparece en la cocina de su casa bailando la canción Kill Bill, interpretada por la estadounidense SZA.

“I might, I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? I might kill my ex, i still love him, though. Rather be in jail than alone”, dice la estrofa que compartió la colombiana.

Esa parte de la famosa canción traduce: “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.

Pese a que no acompañó la publicación con ningún texto, los seguidores de Shakira manifestaron en las plataformas digitales que la artista no dejó pasar por alto el día de los enamorados y le mandó una nueva indirecta a Gerard Piqué, quien actualmente tiene una relación sentimental con Clara Chía.

El video, de igual manera, se hizo rápidamente viral y recibió en menos de una hora más de 650.000 likes. Además, algunas personalidades de la farándula internacional y nacional comentaron la publicación.