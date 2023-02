“Es una m... horrible”: reconocido cantante de rock se despachó contra la canción de Shakira y Bizarrap

A pocos días de celebrar el aniversario número 40 de su disco Rock & Ríos, el cantante español Miguel Ríos estuvo en una entrevista con la agencia Europa Press y dio a conocer lo que pensaba del reciente lanzamiento musical de Shakira junto a Bizarrap, Music Sessions # 53.

Shakira fue la invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

Ríos fue bastante claro al decir que la canción le parecía “una mierda” porque en ella se podía sentir la “revancha” que la colombiana está haciendo contra su expareja Gerard Piqué.

“Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural que sirva de revancha de alguna cosa particular, pero que además a la gente le interese tanto. ¿A mí qué coño me importa si Shakira y Piqué se llevan bien o mal?”, sostuvo al medio.

El artista indicó que lo había sorprendido mucho que el sencillo tuviera tanta acogida, pero que a pesar de ello no se veía en alguna colaboración musical con el productor argentino Bizarrap. “Creo que Bizarrap es un chico que hace música electrónica y yo no estoy en edad para merecer”.

Miguel Ríos habló sobre la canción de Shakira y Bizarrap. - Foto: @mrios

No obstante, Miguel Ríos también habló de otros artistas como Rosalía y sostuvo que su disco ‘Motomami’ tiene cosas para elogiar. “Es un disco a estudiar, con cosas brutales y hallazgos maravillosos”. También dijo algunas palabras al tema Ateo de C. Tangana y Nathy Peluso, asegurando que “es un verso que merecía haberlo hecho el mismísimo Sabina”.

El artista finalizó diciendo que la música se trata de valores y dignidad. “Yo quiero vender discos, que mis mecenas me sigan, que me sigan comprando discos y entradas, pero no a cualquier precio”.

Paquita la del Barrio se pronunció tras canción de Shakira contra Piqué, ¿qué dijo?

Pasarán días, meses y hasta años en los que la cantante colombiana Shakira dará de qué hablar tras su rompimiento con el exjugador español Gerard Pique, quien le habría sido infiel con otra mujer llamada Clara Chía, quien precisamente hoy en día es la novia del exfubolista.

En medio de su tusa, Shakira lanzó una canción que se convirtió en todo un éxito, teniendo en cuenta las más de 308 millones de reproducciones en YouTube y, además, que es la más escuchada de Spotify.

“Gracias al increíble Bizarrap, a Sony Music Latin y al grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, dijo Shakira, en un mensaje en sus redes sociales tras el éxito que ha tenido su canción.

En cuanto a la pieza musical, una de sus estrofas dice: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Transcurridas unas horas después que la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap saliera al público, Paquita la del Barrio, la mexicana, famosa entre otras cosas por su tema Rata de dos patas, no se quedó callada y reaccionó al tema de la colombiana.

Paquita la de Barrio habló del éxito musical de Shakira. - Foto: Tomadas de las cuentas: @paquitaoficialb y @shakira

En Twitter, una usuaria escribió: “¿Qué es lo peor que has hecho por despecho? Shakira lo hizo muy bien, canalizándolo en una rola que seguro le traerá mucho dinero”. Posteriormente, Paquita la del Barrio respondió: “Justo expresarlo en una canción con sentimiento”.

Varios de los internautas que reaccionar al tuit de la cantante mexicana le preguntaron si ella era team Shakira y respondió: “Lo somos @shakira team”.