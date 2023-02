Shakira felicitó a Karol G por su cumpleaños; la Bichota reveló detalles de su canción con la barranquillera

Shakira y Karol G sorprendieron a millones de personas con el anuncio de una nueva colaboración, la cual se había esperado desde años atrás. La paisa y la barranquillera decidieron unirse para cantar una letra contundente, abriéndole paso a todo tipo de conclusiones por parte de los curiosos.

Shakira y Karol G lanzarán su nueva canción a finales de febrero. - Foto: Instagram

En medio de la extensa espera que surgió entre los fieles fanáticos de ambas colombianas, las miradas de más de uno se posaron en una pequeña publicación que realizó la intérprete de Ojos así a través de su cuenta de Twitter, donde felicitó a su colega por una fecha especial.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Shakira utilizó su perfil para enviar un concreto mensaje a Karol G por el día de su cumpleaños, festejando un año más de vida. Este post resaltó la buena onda y química entre ambas artistas, quienes cumplieron el sueño de sus fans de cantar juntas.

“Feliz cumple, Karol G”, escribió la celebridad internacional junto a varios emojis tiernos.

Este gesto fue clave para que se derrumbaran viejas especulaciones que se dieron en el pasado, debido a la falta de respuesta en algún momento por parte del equipo de Shakira para una colaboración con Karol G. La paisa fue la encargada de revelar este detalle en el pasado, mencionando que no se había logrado la colaboración.

“Buscamos a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción y no se dio. Creo que, para estar en un nivel como ellas, Shakira y Jennifer López, me falta un montón de cosas por hacer. O sea, estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas”, dijo la intérprete de Bichota en un medio.

En aquel entonces dejó la puerta abierta por si se daban las condiciones para unirse con Shakira y sacarla del estadio con un proyecto en conjunto.

“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, agregó.

No obstante, recientemente Karol G alcanzó esta meta y anunció que el trabajo en compañía de la también bailarina saldrá el 24 de febrero, formando parte de su nuevo álbum Mañana será bonito. En un diálogo con The New York Times, la artista urbana no dudó en revelar un poco de los detalles que rodean esta propuesta y cómo fue el camino para convencer a la barranquillera.

Karol G se encuentra emocionada con la llegada de su próxima canción - (Photo by Emma McIntyre/Getty Images) - Foto: Getty Images

La cantante indicó en el medio estadounidense que toda la comunicación fue clave para concretar este trabajo con Shakira, al punto de que le presentó el boceto final de la letra y la composición, y logró tocar fibras. La paisa puntualizó en que su colega se emocionó porque esta idea ilustraba a la perfección cómo se sentía y eso generaba un vínculo con la canción.

Según se reveló, el título que llevará este tema será TGQ, el cual estaría encaminado a la infidelidad o el desamor, según lo que reseñó Superlike.

“Completaron la canción juntas, y la canción terminada. Una balada en clave menor teñida de reguetón hierve de hermandad”, se afirmó como información de este sencillo.

Por el momento se desconocen imágenes, fragmentos de la letra o melodías que llevará, teniendo en cuenta que en el pasado se filtraron propuestas de trabajos como el de Shakira con Manuel Turizo.

La dupla de artistas podrían estar lanzando un sencillo musical juntos. - Foto: Instagram: @shakira / @manuelturizo

Al principio de esta noticia, se especuló que Karol G presentaría esta unión el 2 de febrero, día del cumpleaños de Shakira y Piqué, pero luego se confirmó que la fecha era una completamente distinta.