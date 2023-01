¿Shakira y Karol G contra Piqué? Crecen los rumores de una colaboración

Los fanáticos de Shakira han estado muy pendientes de cualquier avance sobre las novedades musicales de la colombiana, pues ella anunció que ya tenía listo un álbum completo desde 2022.

Sin embargo, debido a su ruptura con Piqué, los quebrantos de salud de su padre y el pleito legal con el fisco español, la barranquillera solo alcanzó a lanzar dos canciones de lo que sería su nuevo trabajo discográfico, Te felicito y Monotonía.

Shakira fue número uno en tendencias musicales con su sencillo 'Monotonía'. Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

Dichas canciones tuvieron un común denominador y fue su referencia a Gerard Piqué, quien se dice le habría sido infiel a Shakira con su actual novia, Clara Chía, y por eso la relación de 12 años y dos hijos, Milan y Sasha, habría llegado a su fin.

Este es un asunto que está muy expreso en las dos canciones anteriormente mencionadas; en la primera se puede escuchar y ver, en su videoclip, todo el proceso de descubrimiento de la infidelidad, y en la segunda todo el proceso de duelo y aceptación de la ruptura.

Ahora, la barranquillera vuelve a ser tendencia y enciende los rumores sobre una posible colaboración con la cantante paisa Karol G, ya que recientemente ella compartió una frase en su cuenta de Twitter que muchos internautas relacionaron con lo que ha venido pasando en sus vidas luego de las rupturas amorosas que han tenido.

Cabe recordar que la artista de reguetón estuvo con el puertorriqueño Anuel AA y hasta anunciaron que se iban a casar, pero poco tiempo después se conoció el fin de su relación y el artista dio a conocer que estaba esperando una hija con Yailin la más viral.

“Nadie murió por empezar otra vez de cero… antes fue ahí cuando todo lo increíble sucedió”, fue el mensaje de Karol G que prendió las alarmas sobre una posible canción junto a Shakira, ya que muchas veces ella ha resaltado que le gustaría que esto pasara debido a la gran admiración que siente por la barranquillera.

Nadie murió por empezar otra vez de cero… antes fue ahí cuando todo lo increíble sucedió ❤️‍🩹✨✨✨ — LABICHOTA (@karolg) January 9, 2023

Por ahora, lo que sí está confirmado es que este miércoles, 11 de enero de 2023, se lanzará una nueva canción de Shakira junto al productor y músico argentino Bizarrap, quien se ha vuelto uno de los exponentes más importantes de la industria en los últimos años.

La imagen que confirmó la colaboración la publicaron los dos artistas en sus perfiles oficiales de redes sociales, donde aparecen juntos en lo que sería el estudio donde grabaron dicho sencillo, del que ya se habría filtrado parte de la letra y es todo lo que muchos querían escuchar y leer: más pullas a Piqué, pues los millones de fans de la colombiana no le perdonan la supuesta infidelidad al exfutbolista.

Shakira es la nueva invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, sería parte de la letra que han compartido miles de tuiteros en la red social de Elon Musk, donde la colombiana ya es tendencia mundial gracias a este anuncio.

Desde hace un par de días ya se venía rumoreando sobre este nuevo lanzamiento y todo gracias a una particular activación publicitaria que se habría hecho por todo lo alto.

Se trató de un video que mostraba una avioneta volando por los aires de Miami, ciudad donde residirá Shakira en las próximas semanas, con un letrero que decía “una loba como yo no está pa’tipos como tú”.

De inmediato, todos lo relacionaron con Shakira, pues ella es catalogada como una “loba” desde que lanzó su álbum con este título en 2009 y cuya canción She Wolf es una de las más exitosas de su carrera.