Camilo y Evaluna quieren que su bebé Índigo tenga género no binario

Evaluna Montaner es una de las cantantes más famosas a nivel internacional, debido a la trayectoria que ha construido en las plataformas digitales y la industria musical. Su relación con Camilo Echeverry y su nueva etapa de maternidad han sido comentadas por un gran número de personas con el paso del tiempo.

La pareja se conoció por un proyecto laboral de Ricardo Montaner - Foto: Redes sociales

La sólida relación de los artistas ha despertado todo tipo de reacciones entre los curiosos, quienes suelen interesarse por conocer los procesos que llevan, el tipo de química que manejan y los roles de padres que tienen actualmente tras el nacimiento de su bebé Índigo.

El nombre que escogieron la pareja de artistas es unisex, significa nueva era y, en las últimas horas han dado a conocer que lo decidieron porque quieren que al crecer escoja el sexo con el que se sienta identificado.

El programa Al rojo vivo aseguró que ellos no quieren etiquetar a Índigo con un género específico, niño o niña, y que el escoger ese nombre había sido para que no fuera impedimento al identificarse cuando decidiera cómo se sentía.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, pues muchas veces Camilo y Evaluna han sido polémica por temas relacionados con su bebé. “¿Cómo así que binario?”, “me parece muy bien que la niña pueda elegir su género”, “Camilo y Evaluna son muy extraños”, “la vida de Índigo será muy tranquila”, dijeron algunos internautas.

Camilo y Evaluna anunciaron que estaban a la espera de su primer hijo en octubre de 2021 - Foto: Instagram

Esta es la prueba de que Evaluna Montaner y Camilo no están en crisis matrimonial

Los rumores sobre la supuesta crisis matrimonial entre Evaluna Montaner y su esposo Camilo Echeverry estaban creciendo cada vez más, al punto de afirmar que la pareja ya se estaba separando y el lío por su bebé Índigo apenas comenzaba, sin embargo, los nuevos capítulos de la serie Los Montaner y la nueva publicación de la artista en su perfil oficial de Instagram acallaron todo.

“Me volví más y más loca por mi esposo”, se puede leer entre todas las frases que Evaluna escribió para conmemorar el 2022, un año que en todos los sentidos fue de un crecimiento exponencial para la cantante, quien en tan solo 12 meses se convirtió en mamá, fue nominada al Grammy, estelarizó un reality, se convirtió en tía, lanzó una fundación y realizó muchísimas cosas más.

“Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé, sin anestesia y con Camilo y mi familia, respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente, hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer. Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar. Me enamoré más de mi mamá y de nuestra relación”, es el inicio del escrito que ya cuenta con más de 1.7 millones de likes y casi dos mil comentarios.

“Leer esto me hizo feliz, ¡qué lindo! ¡Felicidades, hermanita! Amé verlos varias veces este año”, “Y también me hicisteis muy feliz en uno de los días más felices de mi vida Feliz año!!!!”, “Feliz año Eva, un abrazo grande a todos”, “lo mejor siempre para ti y tu hermosa familia que sigan las bendiciones y que sigan inspirando tanto los queremos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

A estos comentarios y el emotivo mensaje de Evaluna se les une una seguidilla de fotos entre las que encabeza una instantánea de la cantante encima de su esposo, quien la está abrazando con mucho amor. A esta le siguen imágenes de ella en embarazo, un video del momento en que está en trabajo de parto en una piscina inflable en la sala de su casa, la mano de su pequeña hija, el antes y el después del cuerpo de la artista, un recuerdo del cumpleaños número 25 de ella y una tierna postal con su madre, Marlene Rodríguez.