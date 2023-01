Sony Music confirma colaboración entre Shakira y Karol G: se viene una bomba musical

Desde hace varios días, distintos medios venían especulando con la posibilidad de que Shakira y Karol G trabajaran juntas en un nuevo sencillo musical.

La primera pista de esta posible colaboración la dio hace poco la reguetonera paisa, mientras asistía a un partido de la NBA en Los Ángeles, cuando publicó una fotografía con una camiseta que decía “Te quedó grande”, en clara alusión a la más reciente canción de la barranquillera con el productor argentino Bizarrap.

Con este mensaje, la intérprete de Bichota y Provenza mostraba su apoyo incondicional a Shakira tras su dolorosa separación con el futbolista Gerard Piqué, que ha sido el blanco de las más recientes canciones de la barranquillera: Te felicito, Monotonía y la Shakira|| BZRP Music Sessions #53.

Este último, en solo dos semanas, acumula casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Shakira ha sabido reinventarse musicalmente desde su separación con Piqué. (Photo by John Shearer/WireImage) - Foto: WireImage

Pues bien, se acabaron los rumores: la compañía Sony Music confirmó que en efecto las dos colombianas tienen bastante adelantada una nueva producción, la primera que reunirá las voces de estas dos talentosas artistas y de la que aún no se conoce título, la cual no saldrá, sin embargo, el 2 de febrero, como habían publicado algunos medios, coincidiendo con el cumpleaños de Shakira, que es también el de Piqué.

Es que Shakira no para de dar buenas noticias y sigue demostrando que ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’. El próximo 4 de marzo, el Museo de los Grammy, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, inaugurará Shakira: The Grammy Museum Experience, una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de la colombiana.

La muestra incluirá objetos de su archivo personal, tres películas y un espacio inmersivo inspirado en su gira El Dorado, la sexta gira mundial de la cantante y compositora barranquillera, realizada en apoyo a su undécimo álbum de estudio, El Dorado, editado en 2017.

“Es un honor exponer el recorrido de mi carrera en el Museo de los Grammy. (...) Estas piezas son testimonio de tantos momentos imborrables que aprecio y estoy muy contenta de poder revivirlos”, afirmó la artista colombiana en un comunicado de prensa emitido por la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Karol G y Shakira preparan colaboración para el primer trimestre de este año. - Foto: Instagram @karolg - @shakira

La institución, organizadora de los prestigiosos premios Grammy que se entregan anualmente, detalló que Shakira: The Grammy Museum Experience busca explorar el legado de la cantautora desde sus orígenes como exponente del rock latino hasta convertirse en una luminosa superestrella en otros géneros como la bachata y el reguetón.

“Shakira ha descubierto la manera de seguir evolucionando como artista a la vez que su amplio público no deja de crecer”, aseguró el vicepresidente de Asuntos de Curación del Museo de los Grammy, Jasen Emons, ante el lanzamiento.

La muestra

Shakira: The Grammy Museum Experience se exhibirá de forma permanente en una galería dedicada a la música latina y presentará cuarenta objetos del archivo personal de la colombiana, como los dos vestuarios que lució durante su actuación en el Super Bowl de 2020, junto a Jennifer López, y hasta su guitarra eléctrica Gibson Firebird, que está cubierta por 70.000 cristales Swarovski negros.

Asimismo, también se expondrán varios de los cuadernos donde compone sus canciones y tres películas originales grabadas durante los tours que la ganadora de trece Latin Grammy y tres Grammy estadounidenses realizó en distintas partes del mundo.

Los visitantes a esta muestra también podrán disfrutar de la proyección de algunos de sus conciertos y videos musicales. Todo esto en una experiencia interactiva de inmersión que les permitirá a los fanáticos de la artista conocer en detalle cuáles han sido los hitos que han marcado la carrera de Shakira.

Cifras récord

Shakira: The Grammy Museum Experience llega tras el exitoso lanzamiento de Shakira | BZRP Music Sessions #53, junto al productor y DJ argentino Bizarrap. Un sencillo que hace historia al convertirse en la canción latina que más rápido consiguió alcanzar los 100 millones de reproducciones digitales.

Además, el video acumuló 160 millones de visitas en YouTube en la primera semana y, en este corto período, también batió el récord de oyentes mensuales de un artista latino en la plataforma Spotify, con 68 millones de escuchas.

Animación del video Bzrp Music Sessions #53. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

Esta misma semana también se conoció que Shakira y el productor argentino están en camino a superar Guinness World Record de Adele con su colaboración. La artista británica ostenta el título de la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones desde 2015. Artistas como Luis Fonsi, J Balvin y Ed Sheeran han estado cerca, pero no tanto como la colombiana y Bizarrap.

Y es que en apenas 24 horas de su lanzamiento, el video de Shakira | BZRP Music Sessions #53 rompió récord con más de 53 millones de visualizaciones y rápidamente se convirtió en uno de los estrenos musicales que más rápido superó 100 millones de reproducciones, esto le dio el título del lanzamiento musical latino más exitoso en YouTube.

Según medios especializados, un video musical puede tardar hasta 100 días en conseguir mil millones de reproducciones, por lo que este récord, que hace parte del libro de los Guinnes World Records no significaría cualquier cosa para Shakira y Bizarrap si logran superar a las cinco canciones que lo hicieron antes que ellos.