Clara Chía “también ha sido infiel”; destapan escándalo en medio de su noviazgo con Piqué

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que superó las 200 millones de reproducciones en YouTube, no solo convirtió a Gerard Piqué en el principal foco de los medios internacionales del entretenimiento, sino que también puso en el ojo del huracán a Clara Chía Martí, su nueva novia.

En menos de un año, la catalana ha pasado del absoluto anonimato a tener un impacto mediático enorme por su relación con el exfutbolista. No son pocos los que creen que fue la culpable de la ruptura entre este y la artista barranquillera, por lo que ha recibido miles de ataques en las redes sociales.

Recientemente Gerard Piqué compartió una foto con su nueva pareja. - Foto: Instagram

Esta semana, de igual manera, se conocieron nuevos detalles sobre cómo empezó la relación entre la joven de 23 años y el exfutbolista, pues El Nacional de España señaló nuevamente que ambos estaban comprometidos cuando iniciaron su romance.

“Clara es íntima amiga de la novia de Riqui Puig, el mejor amigo de Piqué en el Barca. Los dos salían habitualmente. La joven sabía perfectamente quién era Gerard. Conocía que era pareja de Shakira y que tenía con ella dos hijos, Milan y Sasha. ¿Pero sabía el futbolista que ella también tenía pareja?”, indicó inicialmente.

Pese a que la joven nunca se ha pronunciado oficialmente, el medio ibérico reveló que Clara Chía sí tenía novio cuando empezó a salir sentimentalmente con Piqué, por eso título su nota: ‘También ha sido infiel’.

El informativo, incluso, citó al periodista Jordi Martín, quien confirmó que la catalana era la pareja del hermano de uno de los mejores amigos del exjugador del Barcelona, el cual trabajaba en Kosmos.

“Martín, el enemigo público de Gerard Piqué, desveló que Clara Chía Martí también tenía pareja cuando empezó a salir con el catalán. El joven, del que se desconoce su nombre, era un gran amigo de Piqué. Trabajaba en Kosmos. Cuando se hizo oficial la relación de Clara y Piqué, éste le despidió”, agregó.

El exfutbolista fue captado junto a su novia mientras salían del edificio en el que viven. - Foto: Europa Press

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano. - Foto: Europa Press

Clara Chía y Gerard Piqué a su llegada a la presentación de ‘Kings League’. - Foto: Europa Press

Luego, enfatizó: “El paparazzi indicó que Piqué y Clara se veían a escondidas de Shakira y el novio de la joven. Esta relación no solo comenzó engañando a Shakira, sino también al novio de Clara. La infidelidad ha rodeado al trío más famoso del último año”.

Cabe recodar que el famoso periodista ya había dado a conocer esta información hace unos meses en el programa El gordo y la flaca, ya que tuvo acceso a algunos testimonios de personas cercanas al exfutbolista.

“Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio y cambiaron teléfonos. Empezaron a salir a escondidas. Piqué no solo le bajó la novia a este sujeto, sino que también lo despidió de Kosmos”, afirmó Martín en aquel momento.

La joven tenía novio cuando empezó a salir con Piqué. - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

Jordí martín fue el primer reportero en fotografiar juntos a Gerard Piqué y Clara Chía. - Foto: Instagram: Jordi Martín

Confirman que Shakira y Piqué sí volvieron

El Periódico de Barcelona aseguró la semana pasada que Piqué sí buscó a la colombiana luego de su primera separación, en marzo de 2022, enfatizando que la colombiana decidió darle una segunda oportunidad.

“Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Piqué y Shakira tomaron la decisión de separarse a mediados del mes de marzo. Venían arrastrando una severa crisis desde hacía algunos meses. Pero en abril de 2022 ambos se dieron una segunda oportunidad y apostaron por intentarlo de nuevo. Los pormenores nos los guardamos para otra ocasión”, precisó.

Shakira y Piqué se dieron una segunda oportunidad en abril de 2022 - Foto: Instagram @shakira

La primera ruptura de la pareja se registró a principios del año pasado. - Foto: Europa Press via Getty Images

El rotativo aprovechó la coyuntura para mostrar el testimonio de una persona allegada a la artista barranquillera, quien ratificó que Shakira no sabía nada de la relación que sostenía el empresario con Clara Chía.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, concluyó la fuente.