Jennifer López y Ben Affleck sellan su amor con nuevos tatuajes

El pasado 6 de julio, Jennifer López y Ben Affleck revivieron su romance y finalmente decidieron casarse en Las Vegas, Estados Unidos. La pareja de famosos había estado comprometida en 2002 antes de romper en 2004.

Pues bien, recientemente, la actriz hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, para unirse a la celebración del 14 de febrero, Día de San Valentín, con unos nuevos tatuajes que ambos acaban de hacerse, sellando su historia de amor con tinta, literalmente hablando.

En la primera imagen del carrusel que publicó JLo aparece un infinito que parece incluir sus nombres. Además, en otra de las imágenes aparece el tatuaje que parece ser de su pareja Ben.

Nuevos tatuajes de Jennifer López y Ben Affleck - Foto: Fotos tomadas de Instagram @jlo

La cuenta de Instagram del programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno, replicó los diseños en sus cuerpo y varios usuarios aprovecharon para dejar su opinión al respecto: “Parecen los tatuajes del Brayan y la Kimberly JAJAJAJAJAJJA”, “Pensé que era el padre Lineros se me pareció 😂”, “Tatuajes tan feos y corrientes, con plata y sin gusto 😮”, “Mal agüero esos tatuajes 😢” y “Buen billete que tienen y que tatuaje tan jopo”, fueron algunos de los mensajes.

Tras conocerse la noticia sobre la boda de la pareja, apareció el cubano Ojani Noa, quien fue el primer esposo de Jennifer López. Lo hizo para lanzar fuertes declaraciones en contra de la artista y su esposo. Dijo que, supuestamente, estaba feliz de que ella hubiera vuelto con el actor Ben Affleck, pero que tenía “la sensación de que esto no durará”.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el cuarto marido. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, ella dijo que estaríamos juntos para siempre. Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no durará”, dijo Ojani Noa a Mail on Sunday.

El actor cubano, que estuvo casado con López entre 1997 y 1998, también dijo creer que su ex “se casará siete u ocho veces”, ya que le costaba “verla alguna vez estableciéndose con una sola persona”.

“Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, pero también en su vida privada”, agregó en el medio citado anteriormente, donde señaló que cuando estaba con López se sentía el “Sr. Cenicienta”.

Jennifer Lopez, izquierda, y Ben Affleck llegan a la Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience el jueves 13 de octubre de 2022 en The Huntington en Pasadena, California (AP Photo / Chris Pizzello) - Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

El actor cubano y la artista se conocieron en 1996 cuando él trabajaba como mesero en el restaurante de Miami de Gloria Estefan, después de que él huyó de Cuba.

“No tenía idea de quién era ella (...) Nos miramos y pensé que era la mujer más hermosa que había visto”, contó sobre cómo empezó todo con la famosa artista.

De acuerdo con Ojani Noa, pasaron unos días y López le dijo: “quiero que siempre estés en mi vida. Te amo”.

“Nos enamoramos cuando ella ya era famosa. Pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella (...) Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Quería pasar desapercibido y vivir mi vida. Pero cuando vi que se había casado con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos volvieron a aflorar”, finalizó.

Jennifer y Ben mantuvieron una relación años atrás. - Foto: Getty Images

Vale recordar que antes de Jennifer López volver a estar con Affleck y contraer matrimonio, había estado comprometida con el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez.

Además, la artista estuvo casada con el bailarín Cris Judd de 2001 a 2003 y con el cantante Marc Anthony de 2004 a 2014.