“Yo diciendo que era monotonía”: Shakira lo volvió a hacer, lanzó duras frases contra Piqué en su nueva canción con Karol G

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G lanzaron la canción titulada TQG (Te quedó grande), donde ambas artistas, tal como quedó reflejado en la letra de ese tema, se fueron con toda contra sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente.

Se trata de una colaboración entre dos de las artistas latinas más exitosas del momento y que era bastante esperada por los seguidores de ambas cantantes, luego del tema “Session #53″ de Shakira con el productor y DJ argentino Bizarrap, un tema que va con directos mensajes a Piqué y su novia Clara Chía.

En esta nueva canción, Shakira lo volvió a hacer, lanzando fuertes y contundentes mensajes contra el exfutbolista y padre de sus dos hijos.

Las colombianas Shakira y Karol G tras el lanzamiento de la canción. - Foto: Universal Music

En la canción ‘Te quedó grande’ con Karol G, Shakira lanzó estas frases que sin duda no pasaron desapercibidas y tienen nombre propio: Gerard Piqué.

- “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” (Coro).

- “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”.

- “Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

Clara Chía, Piqué y Shakira. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

- “Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido”.

- “Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota”.

- “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”.

A continuación, la canción completa.

Bajo el título “BZRP Music Session #53″, la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar con versos también consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el español y su nueva novia Clara Chía, quien tiene 23 años.

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, cantó Shakira al ritmo de música electrónica, con Bizarrap.

Shakira y Gerard Piqué cuando estaban juntos. - Foto: NurPhoto via Getty Images

El nuevo álbum de Karol G

Bajo el sello de Universal Music, Mañana será bonito es el cuarto álbum de estudio de la artista urbana, que el pasado fin de semana se consagró como la primera artista urbana en conquistar La Quinta de Vergara, el exigente escenario de Viña del Mar, donde la colombiana se quedó con la Gaviota de Oro.

El nuevo trabajo discográfico reúne, además de Shakira, colaboraciones con artistas como Romeo Santos, Sech, Quevedo, Bad Gyal & Sean Paul, Angel Dior & Justin Quiles, Sech, Carla Morrison, Maldy y Ovy On The Drums.

A finales de diciembre, la artista expresó en su cuenta de Twitter que había pedido el lanzamiento de su cuarto álbum como regalo de Navidad. Publicación que entusiasmó a todos sus fanáticos y que además fue dedicado a su hermana mayor, como reveló en el pasado festival de Viña del Mar, donde se llevó dos gaviotas.

Karol G junto a su expareja Anuel AA. - Foto: Imagen tomada de Instagram karolg

Según había expresado Karol G, en una entrevista con The New York Times, Shakira y ella llevaban años planeando una colaboración musical, pero no habían encontrado la canción idónea para llevarla a cabo.

Por ello, cuando Karol G advirtió que Shakira hablaba —y cantaba— abiertamente sobre su ruptura con Gerard Piqué y su vida sentimental, quiso ofrecerle a la de Barranquilla un tema de desamor en el que se “dejaba ir mucha ira” y que iba a incluir en su nuevo álbum.

Algunos de los sencillos que forman parte de su más reciente álbum ya fueron estrenados: ‘Mami’, ‘Provenza’, ‘Gatúbela’, ‘Cairo’ y ‘X si volvemos’.

Sin embargo, el álbum tendrá 17 canciones de las cuales la cantante está muy orgullosa. Y así lo hizo saber en su cuenta de Instagram: “Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar”, publicó la antioqueña de 32 años.