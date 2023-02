Karol G, ¿la ‘Cantante’ de Héctor Lavoe?: “Todo mundo me vio en la cima, pero por dentro...”

La vida de Karol G no es color rosa, como sus fanáticos lo pueden llegar a imaginar: después de todo tiene talento, carisma, fama, dinero... En la vida, hay cosas más importantes que ser una estrella del género urbano en el mundo y una de las mujeres que más éxito ha tenido haciendo reggaetón. Así lo confesó durante el programa televisivo estadounidense CBS Mornings, este 23 de febrero.

Karol G, que en pocas horas de seguro será tendencia en las redes sociales y se tomará las primeras páginas de la prensa, dada la colaboración con Shakira, una de las artistas que más admira, reveló que permanecer en el primer lugar de plataformas Spotify o sumar cerca de 60 millones en Instagram, no la desvela.

“No todo es sobre los números y las listas. Es difícil porque todo el mundo está viendo que estoy en la cima de mi carrera, pero quizá por dentro estaba perdiendo las cosas más valiosas en mi vida”, comentó en CBS.

El testimonio de Karol G permitió recordar un fragmento de la canción El cantante, interpretada por Héctor Lavoe, que dice: “Me para, siempre en la calle, mucha gente que comenta: ¡Oye Héctor!, Tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas. Y nadie pregunta, si sufro, si lloro, si tengo una pena, que duele muy hondo”.

De hecho, cuando la artista paisa comenzó a ganar más reconocimiento del que ya tenía, estaba pasando por una situación complicada: la separación con el cantante boricua Anuel AA, a la que le rindió homenaje con su nuevo álbum.

La Bichota contó que algunas canciones de su nuevo álbum, Mañana será bonito, dejaran en evidencia lo difícil que fue decirle adiós a Anuel, como si no lo hubiera hecho ya con uno de los éxitos que sus fanáticos cantan a grito entero en las discotecas, a la par de unos tragos: 200 copas.

Lista de canciones del nuevo álbum de Karol G - Foto: Instagram @karolg

“Siempre trato de mantener una actitud positiva para todo y me hablo a mí mismo, todo el tiempo. Y en todos esos momentos me permitía sentirme triste, me permitía, no sé, llorar, y muchas cosas en mi mente. Pero me decía, como un mantra, que quizás mañana será bonito”, comentó.

Lo difícil de abrirse campo en el reggaetón

Para llegar al lugar en el que hoy está, Karol G ha tenido que labrar camino sola. En un comienzo, por ejemplo, fueron muchos los que desestimaron la posibilidad de que triunfara, dado que el reggaetón, hasta ese entonces, era música de hombres.

“Me decían: ‘Hey, tú eres una mujer haciendo reggaetón y eso no se va a dar, pero queremos tus líricas y que compongas para otros artistas.’ Pero yo les decía: ‘No, yo no quiero eso. Yo quiero componer mis propias canciones para mi propia música. No para nadie más,’” ella dijo.

Así luce Karol G en el video de Te quedó grande, en las pantallas del Time Square, en Nueva York. Foto: Twitter @rpvee. - Foto: Foto:Twitter @rpvee.

Entonces, ¿a qué se debe su éxito? A la capacidad de hacer que sus fanáticos se sintieran identificados con ella. “Somos humanos. Los seres humanos tenemos las mismas experiencias. Si somos hombre o mujer, y por eso creo que conecte con la gente porque encuentran sus vidas en mis canciones”, concluyó en diálogo con CBS Mornings.

La canción de Shakira y Karol G

El pasado 22 de febrero, en sus cuentas oficiales de Instagram, la barranquillera y la antioqueña compartieron un adelanto de la canción. Asimismo, publicaron una de las imágenes que saldrá en el video del tema musical.

Las cantantes también aprovecharon el momento para confirmar la hora y la fecha en las que lanzarán oficialmente la colaboración musical, la cual será publicada el próximo viernes 24 de febrero a las 12:00 de la noche.

Shakira y Karol G comparten adelanto de su nueva canción - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos. Karol G y Shakira, el 24 de febrero a las 00:00. Barranquilla y Medallo”, fue el mensaje que escribieron las colombianas para acompañar la postal, que se hizo viral rápidamente.

Karol G siempre ha dicho que su máximo sueño era hacer una canción con Shakira, pues la idolatra desde que estaba pequeña y creció con toda su música, al punto que le hizo un hermoso homenaje en su presentación de Coachella, interpretando un pedazo de la mítica Hips Don’t Lie, lo que hizo que la antioqueña entrara en el radar de la barranquillera.