Shakira y Karol G: filtran frases de la nueva colaboración de las colombianas

El próximo 24 de febrero será una de las fechas más importantes en el calendario musical de Colombia, todo porque ese día saldrá a la luz el nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, con un bombazo de temas de los cuales ya se han podido escuchar Provenza, Gatúbela, Cairo y X si volvemos, todos exitazos que han entrado directo a los primeros lugares de las listas y las emisoras mundiales.

Pero hay una canción en especial que hace este álbum sea épico y es el sencillo Te quedó grande, que no solo tendrá la voz de la paisa, sino también la de la barranquillera Shakira, una colaboración que millones de fanáticos de las dos cantantes han estado esperando desde que las dos mujeres se han convertido en las exponentes femeninas colombianas más importantes de la industria.

Portada del nuevo álbum de Karol G 'Mañana será bonito' - Foto: Instagram @karolg

Karol G siempre dijo a los cuatro vientos que su máximo sueño era hacer una canción con Shakira, pues la idolatra desde que estaba pequeña y creció con toda su música, al punto que le hizo un hermoso homenaje en su presentación de Coachella interpretando un pedazo de la mítica Hips Don’t Lie, lo que hizo que la paisa entrara en el radar de la barranquillera, quien luego recibió con muy buena cara la solicitud de la antioqueña para trabajar juntas.

Esta colaboración no pudo llegar en mejor momento, pues Shakira le dio rienda suelta a su música impulsada por el despecho que le dejó la ruptura con su expareja Gerard Piqué, de la que han salido tres canciones que no solo han dejado al exfutbolista como un infiel aprovechado, sino que han catapultado de nuevo a la barranquillera como la diva pop mundial que es.

sudadera Shakira music session 53 con Bizarrap bzrp - Foto: twitter @shakira

Y quién mejor que la reina de la Tusa para que Shakira siga con la seguidilla de dardos venenosos hacia catalán, por eso, la barranquillera no dudó en tomarse todo el tiempo necesario para trabajar con la paisa y enseñarle en el intermedio todo el conocimiento que ella ha acumulado en sus 30 años de carrera artística, asunto que a Karol le vino de maravilla, pues tal como le comentó a The New York Times, fue “muy duro y arduo, porque se repitió lo mismo hasta 35 veces, pero valió la pena”.

Todo el mundo está atento a esta nueva canción, sin embargo, hay varios que no se aguantaron y de una forma incierta se han sabido rescatar varias frases de esta nueva canción, cantadas por Karol y por Shaki, que ya dejan un precedente muy oscuro para las exparejas de las dos mujeres y uno muy prometedor para todos sus fans, pues es del talante de BZRP Session # 53, la canción con la que la barranquillera “enterró” a su ex.

“Al menos conmigo yo te mantenía bonito”, sería una de las frases que cantaría la paisa en esta nueva canción, que aún no se sabe qué ritmo tendrá, porque si bien Shakira ya se ha fogueado bastante bien con el reguetón, Karol también ha explorado sonidos muy pop y dance como se escuchó en Provenza y Cairo.

La cantante cerró las calles de El Cairo para su video. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

“Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”, es otra de las frases filtrada que sí o sí interpretará Shakira, pues en ella hay toda una remembranza de sus dos canciones del 2022: Te felicito y Monotonía. En la primera Shakira le contó al mundo sobre cómo descubrió la infidelidad de Piqué en la nevera de su propia casa, cuando incluso no habían confirmado la separación. Luego, meses después, en Monotonía Shakira dio una lección de cómo asumir su parte de responsabilidad en la ruptura, con una bachata que le sacó lágrimas a más de uno.

Por lo pronto queda esperar que llegué el anhelado 24 de febrero y que la canción cumpla con las expectativas de los millones de fans que la esperan, que están muy por encima luego de los últimos éxitos de las colombianas.