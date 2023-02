De Bichota a Gatúbela, así ha sido la evolución de estilo de Karol G

Karol G es la segunda artista mujer más grande y relevante internacionalmente de Colombia, tan solo por debajo de la barranquillera Shakira, con quien la paisa estrenará canción en pocos días y consolidando así el poder femenino colombiano en la industria musical mundial, que cada vez se vuelca más hacia los artistas latinoamericanos.

Que Karol G esté en la cima de la música a nivel global no es gratis, pues ella ha trabajado arduamente por más de 10 años para lograr pisar escenarios en países que nunca pensó visitar, teniendo todo un cambio de concepto y una evolución como artista digna de las grandes divas de la historia de la música, como Madonna, Cher, Kylie Minogue y muchas más.

Cuando la paisa recién empezó a sonar en las emisoras de Medellín tenía un look muy característico de las hermosas mujeres de toda la región antioqueña, en el que resaltaba su melena castaña rubia larga con atuendos muy ligeros y sensuales que tenían como prioridad la comodidad de la cantante, pues en esa época no podía ver cerca unos tacones, pues no le gustaba usarlos y sentía que son sus tenis podía mantener su flow y ser más cercana a sus primeros fanáticos.

La cantante primero se mostraba con un look muy "paisa". Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Luego se catapultó como una de las nuevas exponentes del género y empezó a tener reconocimiento en todo Latinoamérica, lo que hizo que su look se engalanara con corsés, bodys, sandalias con tacones altos, joyas extravagantes y un maquillaje muy sensual, todo para cautivar al resto de la industria y así posicionarse de una buena vez como la mujer colombiana que pone la cuota femenina en el reguetón internacional.

La cantante sofisticó su ajuar y empezó a explorar con su cabello. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Una vez Mi cama y Punto G estuvieron en la posición 1 de las listas musicales latinas y las emisoras de casi todos los países hispanohablantes, Karol empezó a tener más libertad a la hora de llevar prendas que no restringían su figura, pero sí la volvía esbelta de una forma muy cómoda para ella, iniciando su activismo en contra de los prejuicios con los cuerpos de las mujeres y los cánones fantasiosos de belleza que siempre han imperado en la moda femenina.

Allí Karol empezó a cambiar repentinamente el color de su cabello, empoderando a todas las chicas que se identificaban cuando la veían pelinegra, o luego más castaña, para finalmente llegar a un azul coral que marcó un antes y un después en la carrera de La Bichota, apodo que ella misma se puso para mostrar que una mujer también podía tener el poder que los hombres se adjudican con la palabra “bichote”, obviamente desligándola de su connotación narco.

La Bichota marcó tendencia con el azul coral en su cabello. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Este color azul se popularizó en todos los países del mundo donde Karol llevó su música con sus últimos dos tours mundiales, haciendo que millones de fanáticos se pusiera pelucas de este color o incluso pintaran su propio pelo del azul coral que se le ve a la paisa en los clips de canciones como Provenza, 200 copas, Don’t Be Shy y El makinon, entre muchas otras.

Ahora Karol muestra una faceta más sensual con su cabello rojo. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Luego de que Karol G terminara un 2022 con creces, siendo una de las mujeres más poderosas de la industria musical, decidió darle un vuelco a su look y su cabello ahora se empezó a ver rojo escarlata, adaptando un concepto que va desde la ternura y la curiosidad de Ariel, La Sirenita de Disney, hasta la sensualidad y la audacia de una Gatúbela, que no solo la ha llevado a usar bikinis diminutos que dejan al aire sus pronunciadas curvas o enterizos de mallas y pantalones industriales que le dan fuerza y poder a sus shows, también le han permitido a la paisa dejar un mensaje claro: todas las bellezas, sin importar el color o la forma, son deseables y propensas a ser amadas.