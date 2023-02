La vez que Karol G reveló por qué Shakira nunca grabó una canción con ella: Piqué y Anuel las unieron

A falta de tres días para el lanzamiento de la canción entre Shakira y Karol G, una pregunta que ronda a los seguidores es por qué no habían cantado antes, si los últimos años han sido dos de las mayores exponentes de la música colombiana.

Una de las razones por las que la barranquillera quizá no vio conveniente cantar con la paisa es porque, cuando se lo pidió, estaba enfocada en su familia.

En conversación con revista Elle, el primer medio de comunicación con el que la artista del Waka Waka conversó sobre su ruptura amorosa con Gerard Piqué, afirmó que casi que en parte renunció a su carrera musical por pensar en el exfutbolista y sus hijos, Milan y Sasha. Prueba de ello es su mudanza de Miami a Barcelona.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

Pero, la versión perdería fuerza si se tiene en cuenta que sí lanzó un sencillo con Rauw Alejandro, Te felicito, la primera de tres canciones en la que hace referencia al derrumbe de la relación amorosa que durante 12 años sostuvo con Piqué.

Las otras dos son Monotonía, junto con Ozuna, en la que no hizo responsable a ninguno del fin del amor, y la Music Sessions # 53 junto a Bizarrap, una ‘tiradera’ no solo para el exjugador, sino para su pareja actual, Clara Chía.

Lo mencionado, sin embargo, es pura especulación. Lo cierto es lo que dijo La Bichota el pasado julio, menos de un año atrás. En ese entonces, en diálogo con MoluscoTV, afirmó: “No me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí: le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil”, comentó.

Shakira y Karol G comparten adelanto de su nueva canción. - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

Para mala fortuna, a diferencia de lo que hizo Nicki Minaj, Shakira no aceptó a producir una canción con Karol G. Al menos, no de inmediato.

“¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó. No digo que fue ella, yo nunca lo he dicho. Yo nunca he dicho ‘se la envié' a Shakira y ella no quiere cantar conmigo, no. Buscamos a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar, mandamos la canción y no se dio”, lamentó en ese entonces.

¿Por qué Shakira le dijo ‘no’ a Karol G?

Karol G incluso especuló por qué la negativa del equipo de la barranquillera. “Creo que para estar en un nivel como ellas, Shakira y Jennifer López, me falta un montón de cosas por hacer. O sea, estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas”, expuso.

MIAMI, FL - SEPTEMBER 22: Karol G performs on stage during her "$trip Love" Tour at FTX Arena on September 22, 2022 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) - Foto: Getty Images

Pese a ese primer no, Karol G dijo que si tuviera otra canción en la que se vería cantando junto a Shakira, volvería a intentarlo. Hoy, no se sabe si fue ese el caso, lo cierto es que el fin de sus respectivas relaciones amorosas con Piqué y Anuel AA, al parecer, las unió.

“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, dijo.

La fecha de lanzamiento de la canción

Este 21 febrero, mediante sus cuentas oficiales de Instagram, la barranquillera y la antioqueña compartieron un adelanto de la canción. Asimismo, publicaron una de las imágenes que saldrá en el video del tema musical.

Las cantantes, de igual manera, aprovecharon el momento para confirmar la hora y la fecha en las que lanzarán oficialmente la colaboración musical, la cual será publicada el próximo viernes 24 de febrero a las 12 de la noche.

“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos. Karol G y Shakira, el 24 de febrero a las 00:00. Barranquilla y Medallo”, fue el mensaje que escribieron las colombianas para acompañar la postal, que se hizo viral rápidamente.