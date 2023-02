Carolina Cruz, antes y después de sus implantes en los senos: sin tapujos, dejó ver foto del cambio

Carolina Cruz es una las presentadoras de televisión que no oculta las veces que ha pasado por el quirófano para estar más conforme con su cuerpo, y en las últimas horas ha estado interactuando con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram.

La caleña, una de las conductoras del magazine Día a Día, publicó una foto antes de que se hubiera puesto implantes en los senos, por petición de uno de sus fanáticos, que al parecer quería comprobar qué tanto cambiaron. El retrato, como era de esperarse, fue elogiado por algunos usuarios en Instagram, que expresaron que a la también reina de belleza no le pasan los años.

Carolina Cruz reveló foto antes de que tuviera implantes en los senos. - Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

También hubo quien textualmente le preguntó a Carolina Cruz “¿tú también te quitarías tus bubis?”, a lo que ella, sin tapujos, respondió que no. Dijo que las ama y qué es feliz con ellas, por lo que no hay motivo para decirle adiós, a no ser que llegara a tener complicaciones de salud.

Al ver a Carolina Cruz responder de manera honesta acerca de su cuerpo, algunos seguidores se tomaron confianza y le preguntaron si tenía implantes en la cola, pero ella respondió que no. ¿Entonces? “Es herencia de mamá”, fue su respuesta.

Un fanático más de Carolina Cruz interrogó si tenía su boca torcida, a la que ella afirmó que sí, pero no por una intervención quirúrgica, como algunos podrían llegar a imaginarlo, sino por error de fábrica.

“Lo digo por experiencia”: Carolina Cruz y su visión del amor

En la emisión de Día a Día de este martes 21 de febrero, Carolina Cruz realizó un planteamiento sobre las relaciones amorosas. Lo hizo en una conversación con la arquitecta Marialejandra Manotas y Yeimi Paola Vargas, que al igual que ella dio fin a sus relaciones amorosas, pese a tener hijos con sus exparejas.

Según ella, a veces ser tan empoderadas puede ser un error, en especial cuando se olvidan que merecen ser consentidas, hecho con el que sus invitadas coincidieron.

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, presentadores programa "Día a Día" - Foto: Cuenta de Instagram @apuntesdecata

“No dejamos que la persona que está al lado cumpla con su posición de hombre, y no hablo desde el machismo, sino del hombre que apoya, que consiente, que está pendiente, que quiere invitar a comer, un viaje; eso no se nos puede olvidar a las mujeres porque nos empoderamos tanto, que decimos que nunca nos hace falta. Lo digo por experiencia propia: yo soy pasada y es un gran defecto porque digo: ‘A mí nada me queda grande, no necesito de nadie’. Termina uno cargándose de cosas que no se tiene uno por qué cargar como mujer”, aseguró.

El fin de su relación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas que decidió ponerle fin a su vínculo amoroso. Sucedió en marzo de 2022, cuando aseguraron públicamente que la relación había terminado y que esta fue una decisión tomada mutuamente.

En su entrevista con Eva Rey, la presentadora aseguró no extrañar al actor. “Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajo que tiene Lincoln no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”, indicó Cruz.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz terminaron su relación sentimental luego de 10 años. Foto: Instagram Lincoln Palomeque - Foto: Foto: Instagram Lincoln Palomeque

Sin embargo, resaltó que han trabajado para formar una relación amistosa con el objetivo de apoyarse en la crianza y formación de sus hijos: Matías y Salvador.

Para la modelo, los últimos dos años han sido, sin duda alguna, bastante retadores en el ámbito personal, puesto que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de su hijo menor Salvador y afrontar, al tiempo, su proceso de separación.

“No logré hacer una tusa de separación. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocados en mi hijo”, enfatizó.