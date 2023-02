Video | Sorprenden a Carolina Cruz dándose un beso con misterioso hombre. ¿Nuevo amor?

Luego de estar varios meses soltera y completamente dedicada a su familia y amigos, la modelo y presentadora Carolina Cruz fue encontrada en una discoteca de Bogotá, bailando y besándose con un pretendiente del que aún no se conoce su identidad.

Hace unos días, la presentadora habló en el programa Desnúdate con Eva Rey y aseguró que en su vida hay un nuevo hombre que le está dando alegrías y muchos momentos geniales.

“¿Cuánto hace que no haces el amor?”, fue la pregunta del millón que le hizo Eva a Carolina, cuya respuesta fue: “No hace mucho”, confirmando que ya está relacionada sentimentalmente con un hombre al que aún no ha presentado ante sus hijos y con el que ha estado escondida para que nadie les tome fotos ni les arme un revuelo mediático.

Lo que sí dejó claro la exreina es que está “muy feliz” con su nuevo amor, al que presentará en público cuando ella lo considere pertinente.

Carolina comparte con su ex y sus amigos sin ningún reparo. Foto: Instagram @carolinacruzosorio. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

Por otra parte, el programa La Red de Caracol Televisión mostró una grabación en la que se ve a la modelo abrazada y bailando con un hombre. Los rumores tomaron fuerza cuando la presentadora se acercó al misterioso sujeto y ambos se dieron un beso, confirmando así la aparición de un nuevo hombre en su vida.

El fin de su relación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas que decidió ponerle fin a su vínculo amoroso. Sucedió en marzo de 2022, cuando aseguraron públicamente que la relación había terminado y que esta fue una decisión tomada mutuamente.

En su entrevista con Eva Rey, la presentadora aseguró no extrañar al actor. “Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajo que tiene Lincoln no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”, indicó Cruz.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron en 2022. - Foto: YouTube: Eva Rey/Instagram: Lincoln Palomeque

Sin embargo, resaltó que han trabajado para formar una relación amistosa con el objetivo de apoyarse en la crianza y formación de sus hijos: Matías y Salvador.

Para la modelo, los últimos dos años han sido, sin duda alguna, bastante retadores en el ámbito personal, puesto que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de su hijo menor Salvador y afrontar, al tiempo, su proceso de separación.

“No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocados en mi hijo”, enfatizó.

Los motivos de su ruptura

En diálogos con diferentes medios de comunicación, Cruz aseguró que lleva una relación sana con el padre de sus hijos, con quien compartió casi 14 años de su vida. “Yo estoy superbién, supertranquila, Lincoln y yo no estamos juntos, pero Lincoln es un papá muy presente, entonces ellos siempre están rodeados de mucho amor, siempre nos tienen a nosotros presentes, siempre. Tanto Lincoln como yo estamos ahí. Estoy feliz, plena”, afirmó.

“No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocados en mi hijo”. Tomada de: Instagram @carolinacruzosorio - Foto: Tomada de: Instagram @carolinacruzosorio

En cuanto a los motivos de su ruptura, la modelo señaló: “Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo, porque además yo siento que muchas veces el amor cambia y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Y ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ‘¿qué quiero yo en mi vida?’. Son procesos que tenemos que vivir. Yo vivo pegada a Dios, a la Virgen. Soy una mujer creyente”.

Al finalizar, la vallecaucana destacó que, aunque tiene muchas facetas en las que actualmente se desempeña, sin duda, la que más disfruta es la de ser mamá. La evidencia de ello son los videos y demás publicaciones que comparte en sus redes sociales donde muestra los momentos más especiales con sus dos hijos.