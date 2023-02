Él es la expareja de Nadia Ferreira, actual esposa de Marc Anthony: se llevaban 61 años de diferencia

Nadia Ferreira se casó hace unos días con el cantante estadounidense Marc Anthony, la pareja recientemente le contó a la opinión pública y a sus seguidores que están esperando un hijo, fruto del amor que se tienen.

La relación entre la modelo y el artista ha sido bastante criticada, ya que ella tiene 23 años y el salsero tiene 54 años; pese a esto, ellos han continuado defendiendo su relación y el amor que sienten el uno por el otro.

Nadia es menor que Marc 31 años; sin embargo, recientemente se ha difundido información del pasado de la modelo, donde algunos medios han asegurado que su actual pareja es menor que otra que tuvo en un pasado.

Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan un hijo. - Foto: Instagram Nadie Ferreira

Se especula que cuando Nadia tenía 16 años sostuvo una relación con un famoso empresario, quien para ese momento, tenía 77 años, lo que indica que este era 61 años mayor que la modelo, por ende las relaciones de Nadia, en su mayoría, han sido con hombres mayores que ella.

El empresario que sostuvo una relación sentimental con la modelo es catalogado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos e incluyentes de Centro América, se trata del guatemalteco Mario López Estrada quien es el propietario de Comunicaciones Celulares S. A., más conocida como Tigo.

Para el momento de la relación entre el empresario y la joven, este se encontraba casado, hecho que molesto a su esposa; por eso, acusó a Nadia de ser una quita maridos.

Mario López, el millonario ex novio de Nadia Ferreira pic.twitter.com/bBnvu63VI2 — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 17, 2023

Marc Anthony dijo que no quería tener más hijos y ahora espera al séptimo, ¿qué pasó?

Marc Anthony ha sido noticia durante los últimos días en todo el mundo gracias al embarazo de su actual esposa, Nadia Ferreira, con quien se casó a finales de enero. Con ella anunció en las vísperas del Día de San Valentín que se convertía en papá por séptima vez, asunto que todos sus amigos, colegas y fanáticos le aplaudieron en las redes sociales.

Sin embargo, muchos cibernautas tienen una memoria prodigiosa y han sabido desempolvar una entrevista que dio el músico hace casi siete años, en la que su parecer acerca de volver a ser padre era totalmente diferente y opuesto, pues a la periodista de El Gordo y la Flaca le dejó muy claro que no estaba entre sus planes traer otro hijo al mundo con su entonces esposa, la modelo venezolana Shannon de Lima.

El boricua estaba promocionando los sencillos que lanzó en esa época en uno de los lugares que adaptó en Miami para departir con artistas y crear mucha música. Allí, cuando la periodista le preguntó si quería más hijos, él respondió: “ehhh, no sé, ¿a esta edad? Ya voy a cumplir 48 años… Como uno luce y cómo uno se siente son dos cosas muy diferentes”.

Además de eso, Anthony apeló a la responsabilidad que significa convertirse en papá y todo lo que conlleva, como proveer todo lo que el nuevo ser humano necesita y una de esas cosas, de las más importantes, es su presencia. “Lo único que me impacta y que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos y hacerle eso a uno nuevo… Ahora que están más o menos en la edad que se pueden hablar muchas cosas, están entendiendo, pero eso no cambia de qué papi no pudo estar…”, declaró el artista.

Marc Anthony está esperando el que sería si séptimo hijo. - Foto: Foto tomada de Instagram @marcanthony

Pero no todo ha sido malo, Marc se ha caracterizado siempre por tratar de mantener a su familia unida, incluso con hijos de diferentes mujeres, pues pase lo que pase con sus relaciones sentimentales, sus hijos siempre son tratados con el respeto y el lugar que todos se merecen, incluso juntándolos a todos en algunas extraordinarias ocasiones, tanto a Arianna y Álex que son de la expolicía Debbie Rosado, a Cristian y Ryan que tienen como madre a la ex Miss Universo Dayanara Torres, y a los mellizos Emme y Maximilian, hijos de la cantante y actriz Jennifer López.

“No me duele no haber estado tanto tiempo con mis hijos porque hemos compartido muchos momentos importantes… En cada cumpleaños he estado y todo, pero como padre uno siempre le habría gustado estar al 100 %. Estuve hablando con mi hija Arianna que acaba de cumplir 22, ella me dijo: ‘papi, entiendo, y no cambiaría nada en el mundo”, declaró con mucho sentimiento el intérprete de Vivir lo nuestro y Flor pálida.

Por el momento, Marc ya demostró que su posición radical de no tener más hijos cambió rotundamente y se espera que en mayo ya tenga en sus brazos a su nuevo hijo.