¿Cuántas veces se ha casado Marc Anthony y quiénes han sido sus esposas?

El cantante puertorriqueño contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con Nadia Ferreira, pero lo cierto es que esta no sería la primera vez.

Nadia Ferreira y Marc Anthony contrajeron matrimonio hace apenas unas semanas y desde ese momento los videos y las fotos de la boda siguen rondando por las diferentes redes sociales. Uno de los instantes más llamativos de la celebración fue cuando el cantante de salsa rompió en llanto al ver a Nadia vestida de blanco caminando hacia el altar.

La relación sentimental de la reconocida modelo paraguaya y el artista neoyorquino/boricua ha sido fuertemente criticada por los medios nacionales e internacional y algunos de sus seguidores, debido a la diferencia de edad que hay entre ambas celebridades, ya que ella tiene 23 y él 54 años, una diferencia de 31 años entre ambos. Sin embargo, hay quienes dicen que para el amor no hay edad y al parecer esta pareja vive a diario dicha frase sin importar en qué dirán.

Marc y Nadia contrajeron matrimonio en Miami, Florida. Foto: Instagram @nadiatferreira. - Foto: Foto: Instagram @nadiatferreira.

A pesar de esto, en los últimos días, Ferreira y Marc Anthony le compartieron una importante noticia a sus fanáticos: la pareja anunció a través de la red social Instagram que serán padres, lo cual provocó que muchas personas reaccionaran felices a la buena nueva.

“¡El mejor regalo de San Valentín jamás! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”, manifestó Nadia Ferreira en la plataforma mencionada.

Lo cierto es que Nadia no es la única mujer con la que el cantante ha contraído matrimonio. Pues en años pasados, Marc estuvo en el altar con otras reconocidas celebridades, como Dayanara Torres, Jennifer López y Shannon de Lima.

Marc Anthony durante uno de sus más recientes conciertos. Foto: Getty - Foto: Getty

Dayanara Torres , en 2000

Marc Anthony y la modelo iniciaron su romance a finales de los noventa y las nupcias se dieron el 9 de mayo del 2000 en Las Vegas, Estados Unidos. De hecho, la pareja, para ese momento, llegó a renovar votos dos años después de su matrimonio. Lamentablemente, en el 2004, mientras esperaban su segundo hijo, decidieron dar fin a la relación.

Jennifer López, en 2004

La unión con JLo fue una de las más polémicas del artista, ya que se dio pocas semanas después de que terminara su vínculo con Dayanara Torres, y casi al mismo tiempo en que López salía de su relación con el actor Ben Affleck.

Como no binaria, así se presentó la hija de Jennifer López y Marc Anthony - Foto: Instagram: @jlo

Finalmente, Marc y Jennifer contrajeron matrimonio el 5 de junio de 2004 en la mansión de la cantante en Los Ángeles. Pero después de siete años juntos, la famosa pareja se separó en el año 2011.

Shannon de Lima, en 2014

La modelo venezolana comenzó su romance con el ‘Rey de la salsa’ en el 2011, pero solo hasta un año después, en 2012, se supo oficialmente de su relación.

Dos años después, en 2014, la venezolana y el neoyorquino/boricua se casaron. Pero su historia culminó dos años después de contraer nupcias.

Instagram @shadelima - Foto: Instagram @shadelima

Así luce Arianna Muñiz, la hija de Marc Anthony que es mayor que su actual esposa

Arianna Muñiz es una de las hijas del cantante Marc Anthony y, en este 2023, cumple 29 años, pues nació el 29 de junio de 1994.

De hecho, la joven nació de la relación del salsero con la expolicía Debbie Rosado, pero siempre ha estado alejada de los medios de comunicación. Tanto así que no se presentó en la boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira. De hecho, Terra aseveró que la hija del artista no asistió a la unión porque no aprueba la relación.

Ahora bien, al matrimonio, que se llevó a cabo el pasado 28 de enero, solo asistieron Cristian y Ryan. Adicional, la joven Arianna Muñiz es mayor que la actual esposa del cantante, pues la exconcursante de Miss Universo tan solo tiene 23 años.