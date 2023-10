Nadia Ferreira, pareja de Marc Anthony, no disimuló su ‘incómoda’ reacción cuando le preguntaron por Jennifer Lopez

Nadia Ferreira reaccionó a pregunta sobre Jennifer Lopez

De acuerdo con lo que se pudo conocer, reseñado por medios como People en Español , Nadia Ferreira asistió a este encuentro de moda y fue registrada por algunas cámaras del lugar. Los paparazzis no perdieron oportunidad y soltaron temas que no fueron del total agrado de la paraguaya.

En el programa La mesa caliente , Giselle Blondet y Myrka Dellanos expresaron sus opiniones al respecto, ofreciendo perspectivas del por qué la exrepresentante de Paraguay no quiso referirse a la famosa artista en dicho espacio. Las comunicadoras puntualizaron en que, posiblemente, la exreina no tenía mucho que decir, por lo que prefirió ahorrarse declaraciones y alejarse de las pullas mediáticas.

“Quieren hacer como que hubiese un gran problema, Jennifer Lopez hace tantos años que no está con Marc Anthony y obvio tiene a sus hijos. No creo que haya un problema, creo que lo que sucede es que a Nadia al llegar a Mexico no le dijeron como es la prensa en México, que hacen todo tipo de preguntas. A lo mejor no estaba acostumbrada a ese tipo de preguntas”, comentó la presentadora, dándole paso a su colega para expresar su punto de vista.