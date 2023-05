Destapan el motivo por el que Marc Anthony no estuvo en el baby shower de Nadia Ferreira

La exconcursante de Miss Universo, de tan solo 23 años, Nadia Ferreira, y esposa de Marc Anthony, celebró su baby shower en un lujoso yate en Miami. Allí estuvo acompañada de familiares y amigos como la colombiana Catalina Maya. Asimismo, asistieron otras celebridades como Lele Pons, Águeda López, Emina Cunmulaj, Carlos Adyan y Mily Alemán.

Uno de los detalles que llamó la atención de los seguidores de la modelo es que en las fotografías publicadas no aparecía el cantante Marc Anthony y por ello muchos se preguntaron qué había sucedido.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en enero de 2023 - Foto: Joseph Thomas

Se conoció que esta fecha coincidió con la graduación de Cristian Muñiz, uno de los hijos del artista con Dayanara Torres, su primera esposa.

El joven -de 23 años- se graduó de la carrera de Ilustración de la prestigiosa escuela de arte Parsons, en Nueva York, razón por la cual el cantante no logró estar junto a su actual esposa Nadia Ferreira. A través de sus redes sociales, la exesposa de Marc Anthony compartió imágenes del emotivo hecho, pues fueron varios años de esfuerzo del hijo mayor de la expareja.

“Mi Kitian 👨🏻 🎓Es un honor verte crecer y convertirte en el joven inteligente, amoroso y talentoso que eres. Eres exactamente como te soñé...¡Eres tan increíble mi Kitian! Te quiero”, escribió en el post donde se pudo observar al cantante junto a sus hijos.

A raíz de estas publicaciones, muchos se fueron en contra de Nadia Ferreira, pues aseguraron que la fecha de su baby shower no fue una casualidad y que lo habría hecho para que Marc Anthony no estuviera presente en la graduación de su hijo.

“¿Organizaron el Baby Shower para la misma fecha de la graduación de su hijo? La fecha de la graduación no fue escogida por él pero esto sí”; “Qué pensó ella que Marc no iba air al grado de su hijo, lo hizo con doble intención, quién le ve la cara a la casa fortunas”; “¿Y tú Marc donde anda? ah se me olvidó que esta en New York con Dayanara!!! 🤣”; “Bella, hubiese escogido otra fecha, por salud de los 3. Mejor dicho de tu matrimonio”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe recordar que mucho se ha dicho de esta relación, pues el periodista Javier Ceriani, presentador del programa Chisme no like, sostuvo que los recién casados estarían separados por mutuo acuerdo y que habrían contraído matrimonio de manera forzada por el repentino embarazo de la joven.

La pareja de famosos tienen una significativa diferencia de edad. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@nadiatferreira

“Ella está en Miami, él está en otro lado. Él se la quiere sacar del lado, evidentemente se casaron porque ella está embarazada y él no tiene problema de pagar tanto dinero hasta que ella se consiga otro hombre”, mencionó Ceriani.

Los integrantes del programa de entretenimiento indicaron que el divorcio estaba cerca y recordaron el rumor que se conoció hace unas semanas sobre el acuerdo que habrían firmado el cantante y la modelo si se llegaban a separar.

Fueron los asesores y hermanos de Marc quienes lo convencieron de firmar este documento para dejar todo en regla. Allí se estipuló que si deciden seguir sus vidas por caminos diferentes, el intérprete de Tu amor me hace bien y Vivir mi vida tendrá que darle a Nadia US$25.000 al mes hasta que ella se case nuevamente o confirme que se encuentra en una relación formal.

Cabe destacar que hace unos días Marc Anthony y Nadia Ferreira fueron noticia por una predicción hecha por Viera Vidente, quien aseguraba que esta separación ya era un hecho y que se le hacía extraño que no hayan salido a decir nada.

“¡Wow, mis amores! Aquí me sale que Nadia va a ser traicionada, tiene el cuatro de espadas, tres al frente y una atrás, es muy simple, Marc le será infiel a ella con otra mujer de tez clara y cabello rubio oscuro… No importa con las mujeres que Marc esté, nadie podrá llenarle el vacío que dejó Jennifer López”, afirmó la psíquica en su video.