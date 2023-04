¿Separados? Marc Anthony y Nadia Ferreira aclararon cómo está su relación

Mucho se ha rumoreado durante estos últimos días sobre una supuesta ruptura entre el famoso cantante Marc Anthony y la virreina universal de Miss Universo, la paraguaya Nadia Ferreira, quien está embarazada.

Los rumores, en las redes sociales, empezaron a surgir tres meses después de que contrajeran matrimonio.

Por lo tanto, para hacerle frente a los rumores, Marc Anthony y Nadia Ferreira publicaron este viernes una foto en Instagram con la que desmintieron la separación. En la instantánea aparecieron abrazados y sonrientes, dejando atrás las especulaciones.

Inmediatamente, los seguidores de la pareja de famosos les desearon lo mejor.

“Dios los bendiga. Y sean felices, siempre el tener edad no es pecado. Pecado es hacer lo que a Dios no le agrada y ellos se aman y eso ama Dios, el amor eterno (…) Bien vairo! Saludos desde Paraguay, cuídala (…) No sé lo que harán con su vida, ni me importa. Rebosan felicidad y eso me gusta, venga de quien venga. Alégrense por la felicidad ajena… no sean tóxicos (…) Es hermosa Nadia y es verdad, está con Marc porque él le da seguridad y estabilidad”, comentaron algunos internautas en la publicación en Instagram.

Desde que se supo que el cantante de salsa Marc Anthony sostenía una relación amorosa, fanáticos del artista y la modelo no han dejado de estar pendientes de cada uno de los pasos de la pareja.

Nadia, 30 años menor que él, se mostró feliz al lado de su esposo desde que iniciaron su relación y mucho más cuando decidieron comprometerse. Sin embargo, hasta el momento la pareja había mantenido un bajo perfil y alejada de los medios de comunicación.

Marc Anthony y Nadia Ferreira en una vacaciones. - Foto: @marcanthony

La pareja se casó el pasado 28 de enero y esta noticia fue tendencia en internet, ya que asistieron personajes de talla internacional como el exjugador de fútbol David Beckham y el cantante colombiano Maluma, entre otros.

El momento más conmovedor que logró ser captado en el video fue cuando ingresó Nadia en compañía de su padre; el cantante puertorriqueño no soportó la emoción y comenzó a llorar al ver a Nadia vestida de novia.

Marc Anthony llorando el día de la boda. - Foto: Foto: Instagram @marcanthony

Poco tiempo de haberse casado, Ferreira y Marc Anthony compartieron una importante noticia con sus fanáticos: anunciaron a través de la red social Instagram que serán padres, lo cual provocó que muchas personas se mostraran felices por esta buena nueva.

“¡El mejor regalo de San Valentín jamás! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”, manifestó Nadia Ferreira en la plataforma mencionada.

Marc tendrá próximamente su séptimo hijo. - Foto: Fotos: @marcanthony.

Cabe destacar que hace unos días Marc Anthony y Nadia Ferreira fueron noticia por una predicción hecha por Viera Vidente, quien aseguró que la separación entre ambos era un hecho y que se le hacía extraño que no hubieran salido a decir nada.

“¡Wow, mis amores! Aquí me sale que Nadia va a ser traicionada, tiene el cuatro de espadas, tres al frente y una atrás, es muy simple, Marc le será infiel a ella con otra mujer de tez clara y cabello rubio oscuro… No importa con las mujeres que Marc esté, nadie podrá llenarle el vacío que dejó Jennifer López”, afirmó la psíquica en su video.