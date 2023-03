Nadia Ferreira rompió el silencio y reveló qué opina su mamá sobre su embarazo y relación con Marc Anthony

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony conforman una de las parejas más polémicas de la farándula internacional, debido a la diferencia que hay entre ambas figuras públicas. Nadia, quien está esperando un bebé de Marc, con quien se casó hace algunos meses, tiene 23 años y el salsero 54 años, lo que quiere decir que la modelo es menor que el artista 31 años.

Para ellos, el amor no tiene edad y al parecer se encuentran muy enamorados; su edad no ha sido un impedimento para su unión y para querer formar una vida juntos. En medio de una entrevista para People en Español, Nadia habló de su vida familiar y aseguró que ahora que se convertirá en madre, su modelo a seguir es su progenitora, Ludy Ferreira.

“(Ella es) una mujer supremamente luchadora, también me ha enseñado bastante bien. Lo que siempre me dice mi mamá es: ‘nuca pierdas tus valores, tus principios, eso es lo más importante, la educación, el respeto y el amor”, recalcó la paraguaya.

Pese a las críticas que ha recibido la modelo por su unión con el salsero, esta enfatizó que su madre “está muy feliz” por su boda con Marc y la llegada de su bebé. “Uno como mamá y como padre, lo que desea es ver a sus hijos realizados y creo que eso es lo que siento de parte de mi mamá”.

Ludy Ferreira, mamá de Nadia Ferreira. - Foto: @nadiatferreira

Y agregó: “el verme realizada, embarazada, feliz, eso la pone muy contenta”. Además, mencionó que espera, una vez tenga a su hijo en sus brazos, que su mamá pueda visitarla con más frecuencia para ayudarle con el cuidado del bebé.

“Ella anda aquí y gracias a Dios puede venir a visitarme muy seguido y cuando esté por dar a luz, ella va a estar aquí de primera”, recalcó Nadia.

Nadia Ferreira y su madre cautivan las miradas de los seguidores. - Foto: @nadiatferreira

En medio de su conversación con People, la modelo aseguró que Marc ha sido el mejor apoyo que ha podido tener en medio de su embarazo. Cabe mencionar que Nadia está siempre con el artista acompañándolo en sus giras y conciertos, lo que ha fortalecido sus lazos.“Está conmigo, me consiente muchísimo. Estamos juntos prácticamente todo el día, nos llevamos superbien. El apoyo y el cariño de él es fundamental para que esto esté siendo maravilloso”.

La modelo también contó que pese al embarazo ha sentido la necesidad de continuar con su profesión y sus actividades diarias. “Honestamente, no ha cambiado (mi día a día) mucho en el sentido de mis actividades, no he parado, trato de hacer ejercicio, también mis trabajos, en todo lo que pueda, estoy activa”.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en el mes de enero. - Foto: Instagram Nadie Ferreira

La mujer menciona que su capacidad de resiliencia y perseverancia fue una las razones por las cuales Marc decidió formar un hogar con ella, la modelo contó que desde su nacimiento tuvo varias complicaciones médicas que la han empoderado. “Siempre digo que yo soy un milagro de Dios porque yo nací con tortícolis congénita y a los ocho meses de edad me tuvieron que operar, estaba entre la vida y la muerte”.

Tiempo después fue diagnosticada con el síndrome de Susac, una enfermedad causada por la oclusión autoinmune de la microvasculatura del cerebro, la retina y el oído interno. Como consecuencia, explica Ferreira, perdió la audición y la movilidad del lado izquierdo. “Le decía a mi mamá: ‘Voy a estar bien, yo voy a estar bien, yo sé que voy a estar bien’”.

La modelo recalcó que desde muy niña tenía claro su futuro y actualmente se encuentra viviendo la realidad que algún día soñó. “Soy una mujer muy soñadora y desde muy chiquita siempre aprendí a ponerme metas a corto y largo plazo y siempre una de esas fue tener una familia, casarme, tener numerosos hijos”.