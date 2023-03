Ludy Ferreira, la suegra de Marc Anthony que se roba las miradas de sus fans

Por estos días, la suegra de Marc Anthony se está robando las miradas, todo por unas fotos, por las que hasta aseguran que se ve mejor que JLo.

Marc Anthony sorprendió a sus seguidores cuando dio a conocer que se había casado con Nadia Ferreira, una modelo y empresaria paraguaya que quedó como primera finalista del Miss Universo en 2021. El cantante dio a conocer la noticia con algunas imágenes de lo que fue su exuberante boda, donde estuvo muy bien acompañado de familiares, amigos y su amada esposa.

Incluso, dieron a conocer imágenes donde se le podía ver llorando de la emoción al contraer nupcias por cuarta vez.

Foto: Instagram @marcanthony - Foto: Foto: Instagram @marcanthony

Esta hermosa modelo comenzó su carrera a los 13 años y obtuvo reconocimiento en 2017 tras ser seleccionada como una de las modelos para un importante desfile de modas. Por su belleza y profesionalismo, se le ha visto posando en revistas como Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, L’Officiel y Robb Report Singapore.

Pero fue hasta 2021 cuando se le dio la oportunidad de representar a país natal, Paraguay, en Miss Universo, quedando como primera finalista, demostrando así su imponente belleza y obteniendo un gran reconocimiento a nivel mundial.

Con su figura y bello rostro, ha logrado participar y desfilar en importantes pasarelas a nivel internacional como lo son Semana de la Moda de Nueva York y Semana de la Moda de Milán, entre otras.

Getty Images - Foto: Getty Images

Marc Anthony y Nadia Ferreira dieron a conocer las imágenes de la boda, y muchos de los fanáticos de la pareja quedaron impactados con una de las mujeres que salía en las fotos. Quien se robó las miradas fue la suegra del cantante y hermosa madre de Nadia, Ludy Ferreira, quien además recibió toda clase de halagos por parte de los internautas, en los que resaltaron su belleza y hasta le llegaron a comentar que parecía de 20.

Y es que con su belleza, la suegra de Marc Anthony ya ha encantado a más de uno, dejando incluso a algunos suspirando porque no aparenta la edad que tiene, A sus 50 años, Ludy no tiene nada que envidiar a otras mujeres, teniendo un cuerpo que se roba las miradas y, además, una sonrisa que ha logrado cautivar no solo a los fans de su hija, sino también a los del artista.

Nadia Ferreira y su madre cautivan las miradas de los seguidores. - Foto: @nadiatferreira

Ludy Ferreira es tan hermosa como su hija, con el cabello rubio y corto que combina con su angelical rostro, dejando a más de un enamorado. Con las fotos que ha compartido Nadia Ferreira después de la boda y en algunas publicaciones que tiene en su perfil oficial de Instagram, los internautas no dudaron en lanzar toda clase de comentarios en los que, además de halagar su belleza, opinaban que se ve muy joven y hasta “mejor que Jennifer López”, quien fue esposa de Marc Anthony y con quien tuvo dos hijos.

“Wow esta mujer es hermosa”... “Alguien vio a la suegra de Marc, está mejor que JLo incluso, qué mujerón”... “OMG Nadia es hermosa y ya vi a quién salió, su madre es un bombón”... “Qué suegra se gasta Marc, está divina esa mujer”... “La mamá de Nadia está mejor que Jennifer López, se ve natural y espectacular”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Nadia Ferreira y su madre, Ludy. - Foto: @nadiatferreira

No hay duda de la belleza de Ludy Ferreira y su cuerpazo, dotes que su hija heredó y con los que ahora no solo ha enamorado a Marc Anthony, sino también a más de un internauta. Cabe resaltar que ella se convertirá en abuela dentro de muy poco tiempo y muchos esperan ver el rostro del bebé para saber a quién se parecerá.