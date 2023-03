Jennifer López respondió a quienes la acusan de pasarse con el bótox

Jennifer López es una de las actrices, cantautoras, bailarinas, productoras y empresarias más influyentes del mundo. Su primer acercamiento a la farándula fue en 1991, cuando se le dio la oportunidad de ser bailarina profesional, y dos años más tarde quiso arriesgarse a probar en la actuación.

Selena fue la primera oportunidad audiovisual en la que pudo estar, siendo la protagonista de la película y por la que además fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz.

Jennifer López fue la estrella de la película Selena - Foto: Getty Images

Igualmente, protagonizó Anaconda, Out of Sight y fue en 1999 que debutó como cantante con su sencillo If you had my love, que llegó a ser número uno en Billboard Hot 1 con su álbum On the 6. Es importante resaltar que en esa misma semana también se convirtió en número uno con su película The Wedding Planner, un Guinness Récord que hasta el momento nadie le ha quitado.

Pero no solo ha sobresalido por su talento con las cámaras, sino también por ser altruista, ayudar a las personas, además de ser elegida por la revista People como la mujer más hermosa del mundo; Forbes, por su parte, la posicionó como la celebridad más poderosa del planeta.

No obstante, al ser una figura pública, claramente está expuesta a todo tipo de comentarios en los que la pueden criticar o señalar de haberse sometido a todo tipo de procedimientos estéticos, algo que al parecer le molesta bastante.

Jennifer López suele recibir críticas por su rostro - Foto: @jlo

En el programa de entretenimiento El gordo y la flaca, los presentadores expusieron un tensionante momento que vivió la cantante con una seguidora que le dijo que era evidente que tenía bótox en su rostro.

“Una seguidora se atrevió a decirle que tenía mucho bótox y rápidamente la Diva del Bronx le contestó diciéndole que millones de veces ha dicho que esa es su cara y que nunca se ha hecho bótox o cirugía y que mejor fuera más positiva y ayudara a los demás a que lo fueran también”, explicó el presentador.

“¿Puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte?... Definitivamente tienes bótox. Y toneladas de eso. Y está todo bien. Solo digo”, fue el comentario de la internauta que llamó la atención de varias personas y en especial de López, quien no dudó en responderle.

“LOL, ¡esa es mi cara! Por la 500 millonésima vez… ¡Nunca me he hecho bótox ni nada inyectable o cirugía! (...) Consíguete un poco de JLO Beauty y siéntete hermosa en tu propia piel. Y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: trata de pasar tu tiempo siendo más positiva y amable con los demás”, sentenció la compositora.

Jennifer López respondió si usa bótox - Foto: Instagram @robzangardi

Karina Banda reveló en El gordo y la flaca que la alimentación de la diva está compuesta de proteínas de alta calidad y alimentos altos en nutrientes. Además, todos los ingredientes de sus comidas deben ser frescos y orgánicos. JLo solo consume 1.400 calorías al día e inicia con un batido de chocolate de 90 calorías preparado con leche de quinoa y agua.

Por eso es que su figura luce muy bien a sus 53 años, pues además que de tener una dieta saludable también cuida de su cuerpo con rutinas de ejercicio que ella misma comparte a través de sus redes sociales. Una de las cosas que no se deben olvidar de Jennifer López es que parte de su vida la ha dedicado al baile para integrarlo con sus conciertos.

Cuando la cantante y actriz quiere mostrar todo su potencial saca sus mejores pasos y los pone en escena, así como lo hizo durante su presentación en el Super Bowl con la colombiana Shakira.