Kimberly Reyes es comparada con Jennifer López por esta sensual y candente foto en Río de Janeiro

Kimberly Reyes no pierde oportunidad para mostrar sus atributos físicos y la playa es una aliada suya a la hora de engalanar sus despampanantes curvas con telas vaporosas, transparentes y coloridas, que se adhieren a la perfección a su figura, cultivada por años en gimnasios y uno que otro consultorio estético.

Esta vez la actriz dejó ver una experiencia que vivió en Brasil, específicamente a una visita que hizo a Río de Janeiro, ciudad donde se llevó a cabo el Carnaval más grande y colorido del mundo, que la barranquillera pudo disfrutar de principio a fin junto a un grupo de famosas e influencers de toda Latinoamérica.

La actriz siempre se muestra transparente y honesta en sus redes sociales. Foto: Instagram @kimberlyreyesh. - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh.

En una de las visitas a las playas de esta paradisiaca ciudad brasileña, Kimberly resaltó por su belleza y su cuerpo escultural, que adornó con un bikini en colores pasteles difuminados que se combinaba con un pareo asimétrico que se adhería en su cuello y sus caderas para generar un flujo visual perfecto para la barranquillera, quien es experta en posar para mostrar su mejor ángulo.

Fue tanto el impacto de estas imágenes que la actriz publicó en su perfil oficial de Instagram que de inmediato sus más de 4 millones de seguidores se volcaron a darle sus likes y a comentarle lo bella y exótica que se veía. Adicionalmente, hubo unos que se percataron de un aura muy conocida que envolvía a Reyes en dicho álbum, relacionando a la currambera con una de las cantantes latinas más importantes a nivel mundial.

Kimberly Reyes tuvo una curiosa respuesta para un seguidor que le dio un fuerte insulto - Foto: Cuenta de Instagram @kimberlyreyesh

Se trata de la diva del Bronx Jennifer López, quien en infinitas ocasiones ha mostrado su cuerpazo en conjuntos similares. No más está recordar el mítico vestido versace “Jungle Dress” que la cantante portó por primera vez en los premios Grammy del año 2000 y fue tanto el boom que obligó a Google a crear su sección de imágenes, hito que la intérprete de On The Floor volvió a repetir en el desfile de la misma marca en 2019.

Este vestido de JLo ya es leyenda, por la profundidad de su escote, que insinúa sus senos, deja al descubierto el abdome y llega insinuante a su pubis. Este traje Versace aún da de qué hablar 14 años después.

Por este tipo de semejanzas es que Kimberly terminó con el rótulo de “J Lo”, que lleva con mucha actitud y compromiso, pues la barranquillera también tiene facciones faciales similares a la puertorriqueña y su cabello recogido en una cola de caballo es muy frecuente en las apariciones públicas de López.

“La Diabla”; “Potra hermosa”; “La cuerpa”; “Una de las mejores actrices, te amamos”; “Eres muy parecida a Jennifer López”; “Toda una diosa, orgullo de nuestra belleza”; “Costosa”; “Una Barbie preciosa”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la sección de comentarios del post, que ya acumula más de 74 mil likes.

Kimberly de Carnaval

La actriz no solo posó de forma sensual en las playas de Río de Janeiro, también vivió el Carnaval como una brasileña más, participando en una de las comparsas que realizan escuelas y compañías de danza y de zamba, como una invitación especial para que la colombiana tuviera una inmersión profunda en dicha celebración.

En el perfil de la barranquillera se puede ver cómo se puso el traje autóctono de su comparsa y desfiló por el mítico Sambódromo del Marqués de Sapucaí, donde también demostró todo el sabor colombiano, que encaja a la perfección en esta fiesta monumental que cada año se celebra a mediados del mes de febrero.

La actriz fue una guerrera garota en el Carnaval de Río. Foto: Instagram @kimberlyreyesh. - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh.

“Esto fue un sueño hecho realidad... Bailamos con la escuela #BellaFlor y esta Barranquillera hizo presencia en el Carnaval de Río de Janeiro”, escribió la actriz en su publicación, en la que también está acompañada de sus compañeras de comparsa, posando como todas unas guerreras de la samba y el baile, pues su ejército fue uno de los más aplaudidos en dicho evento.

En otras publicaciones Kimberly también aparece en uno de los palcos del sambódromo disfrutando de otras muestras artísticas. Además, en su viaje, también pudo compartir con otras luminarias colombianas, como el cantante Sebastián Yatra, quien también se mostró muy sensual en la playa con un traje de baño que dejó al aire su musculatura y su cuerpo tonificado.