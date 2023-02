Kimberly Reyes se mostró sin filtros y generó debate en redes por sus supuestos retoques estéticos

La actriz no teme mostrar su verdadero rostro en su perfil de Instagram.

Kimberly Reyes ha sido catalogada en varias ocasiones como una de las mujeres más bellas del país, todo gracias a que le añade a su talento una figura despampanante y un rostro supremamente expresivo, que le permite expresar emociones de forma directa y efectiva con tan solo una mirada, una sonrisa, una alzada de ceja o un beso, de esos que tanto les gustan a sus más de 4 millones de seguidores.

Por eso, la barranquillera se decanta en dinámicas de Instagram respondiendo todas las inquietudes que tienen sus fanáticos, respuestas que a veces terminan en grandes polémicas porque en ellas Kimberly cuenta infidencias o muestra más de lo que debería, como en una de las últimas que publicó en sus historias, donde un seguidor le pidió una foto sin filtro y ella puso una en la que se le ve su rostro son ningún tipo de efecto digital.

En la imagen se ve a la actriz posando en un sugestivo vestido de baño negro con su rostro de perfil, en el que solo resaltan algunas gotas de rímel para mantener sus grandes pestañas a flor de piel y sus cejas coloreadas con una sombra muy tenue. En la imagen también se hacen notorios algunos de los retoque estéticos que se ha practicado la barranquillera, como su nariz respingada, sus labios abultados y sus pómulos pronunciados, asunto que no fue ajeno a muchos de los cibernautas que vieron la historia y que aprovecharon para comentar y criticar de mala manera.

La actriz es una de las más activas en redes y conversa siempre con sus seguidores. Foto: Instagram @kimberlyreyesh. - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh.

“Nojoda, sin filtro y la vi en el reality de HBO y no se puede ni reír bien de tanta vaina que tiene en la cara 😂”, “Cómo cambió esta mujer y lo linda que era al natural 😮”, “Pensé que era Lina Tejeiro”, “Sin filtro, pero con pestañina, delineador en cejas y ojos, y el bótox que se inyecta. Pero natural sin filtros jajajaja”, “De tanto que se hacen cosas ya ni se parecen…”, “¿¿¿Y las cirugías??? Al natural no está 😂”, “A veces pienso que así no usen filtros, con tanta operación de hoy en día, el filtro se lo hacen para todos los días”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Kimberly Reyes denuncia a cibernauta que la acusa de haber “matado” a Martín Elías

En otra dinámica de preguntas que Kimberly hizo con sus seguidores salió a relucir un tema que ha estado aquejando a la barranquillera desde hace ya varios meses, todo por cuenta de una persona que a través de una cuenta privada no hace sino matonear a Reyes, acusándola de un crimen totalmente absurdo que involucra a uno de los cantantes más queridos del vallenato colombiano: Martín Elías.

“Hola, ¿cómo estás? Yo sé que tú mataste a Martín Elías con un palo y yo sí me estoy acordando, asesina”, dice dicha persona a través de la cajita de respuestas que la actriz hizo visible en una de sus historias y se atrevió a dar el usuario de dicho cibernauta para ponerlo a consideración de sus seguidores, a quienes les confesó que lleva ya tiempo enviándole amenazas por mensaje directo.

Kimberly Reyes tuvo una curiosa respuesta para un seguidor que le dio un fuerte insulto. - Foto: Cuenta de Instagram @kimberlyreyesh

“Hace como unos cinco meses esta persona insiste en mandarme este tipo de mensajes, cosa que no… A ver, Dios mío, la gente de verdad que está bien mal… Si alguien conoce a esta persona, por favor agárrenle las redes porque lo único que hace es enviarme este tipo de frases cada vez que publico algo y me llena el ‘inbox’ de esto… Esta persona está mal, está mal jugar con este tipo de argumentos y decir ese tipo de cosas”, declara la actriz en su clip.

Kimberly Reyes denuncia seguidor que la amenaza. Foto: Instagram @kimberlyreyesh. - Foto: Foto: Instagram @kimberlyreyesh.

Por ahora no se sabe si Kimberly ya emprendió acciones legales contra esta persona que la amenaza. Sin embargo, sus seguidores ya tienen su usuario y tal como pidió Reyes podrá proceder a denunciarlo y hasta bloquearlo para que la actriz no tenga que seguir aguantando amenazas sin sentido, pues se sabe que Martín Elías murió a causa de un grave accidente de tránsito.